主計總處公布最新職缺統計 製造業奪冠、批發零售居次

主計總處今（26）日公布2022年2月職位空缺統計，職缺數最多的仍是製造業10.7萬個，占整體職缺數的41.4%，且今年2月製造業的職缺數創近十年同期最高。

主計總處指出，各行業職缺數多寡與其僱用人數規模成正比，以製造業最多，變動幅度主要受景氣波動影響。今年2月製造業因半導體相關廠商持續擴大國內投資，職缺數為近十年來同期最高水準。批發及零售業職缺數居次，因各國逐步朝「與疫共存」模式生活，退離者回增。營建工程業職缺數居第三，是該行業歷年次高水準。

再細看製造業底下的中業別分類，今年2月涵蓋半導體產業的電子零組件製造業職缺數為2.6萬個，為近十年同期最高，且職缺數年增近2,000個；電腦、電子產品及光學製品製造業受到去年第4季至今年第1季終端需求減緩，職缺數呈現年減600個，不過職缺規模達1.2萬個，仍是十年同期次高。

主計總處指出，「職位空缺」（Job Openings，以下簡稱職缺或空缺）是指企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員之現有職缺，不含遇缺不補 或內部遷補之職缺，主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會。廠商職位空缺逾半來自員工離職、退休等流動因素，但景氣波動、產業結構改變等經濟面因素亦為影響職位空缺數變動的重要原因。職位空缺為經濟運行常有現象，並不完全等同於缺工。

主計總處資料顯示，今年2月底工業及服務業廠商職缺數25.8萬個，為2011年以來同期次高，較上年同月最高26.萬個減少1.1萬個，職缺率為3.07%，年減0.12個百分點。其中，以營建工程業4.97%最高，不動產業4.16%次之，其他服務業3.73%再次，各行業職缺率與上年同期增減互見。

就行業別觀察，營建工程業職缺數2.5萬個，因原物料成本增加致工程量減少，以及移工陸續引進，年減5,500個最多，支援服務業1.2萬個，年減3,400個次之，金融及保險業1.2萬個，年減3,300個再次，而批發及零售業3.4萬個，則增2,600個，製造業10.7萬個，增600個。