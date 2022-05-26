6月Fed將升息2碼？摩根：二、三個月後通膨有望放緩
即將進入6月，摩根投信指出，預期美國聯準會（Fed）6月及7月都會各升息2碼（即0.5個百分點），屆時聯邦基金利率會來到1.75%-2%的利率區間，加上6月開始縮表，快速升息加上縮表，有望減緩通貨膨脹上揚速度。
摩根指出，未來二、三個月，通膨可能在見頂之後逐漸放緩，屆時市場對Fed的過分升息預期就有機會下降。由於美股和全球股市已跌深，不排除由現在的低點逐漸築底而重拾漲勢。
法人指出，Fed主席鮑爾已經明確說明，在6月及7月各升息2碼是合適的，加上5月的Fed 利率會議也明確指示未來的縮表進程。因此，在升息與縮表步調漸趨於明確的情況下，市場對於年底的利率預期也沒有再提高。
摩根認為，短期來看，受到高通膨與Fed加快升息的預期所影響，風險資產可能持續波動，但隨著升息與縮表路徑逐漸明朗化，通膨終將緩和，也將緩解市場不安的投資氛圍。
到了7月，Fed今年以來累計將已升息7碼。摩根預期，隨著下半年通膨與疫情放緩，不確定因素逐漸消除。在經濟持續擴張，企業獲利維持增長的情況下，風險資產仍有機會重拾漲勢。
近期備受關注的美國個人投資者協會調查顯示，投資人目前的情緒來到2009年3月初以來最悲觀。摩根認為，過往該指標處於極度悲觀情緒時，股市往往在相對低點後跌深反彈。
摩根強調，依歷史經驗，風險資產在歷經升息前後的震盪後，將回歸基本面及評價面，中長期表現值得期待。在投資布局上，建議投資人，多元化股息與債息收益可作為核心資產，以降低波動。至於跌深的風險資產，則可適度逢低分批布局，以掌握中長期的投資契機。
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