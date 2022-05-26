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離岸風電再傳捷報 大彰化西南第一階段水下基礎全完工

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
大彰化西南第一階段離岸風場水下基礎全數安裝完成。圖／沃旭能源提供
大彰化西南第一階段離岸風場水下基礎全數安裝完成。圖／沃旭能源提供

離岸風電進度在疫情下傳捷報！沃旭能源表示，今（26）日完成大彰化西南第一階段離岸風場共計36座水下基礎安裝工作，並且至今已完成安裝900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場一半以上管架式水下基礎，以及超過60%水下基椿。

沃旭能源在臉書粉絲團宣布36座水下基礎安裝完成，並說明，大彰化東南及西南第一階段離岸風場使用的管架式水下基礎，每座重達約1200噸、最高達80公尺，相當於30層樓高。水下基礎安裝工程浩大，除了出動超過500人以上的團隊，包括船員、吊裝人員、施工人員等，更派遣10多艘船舶組成的施工船隊，其中有水下基礎安裝運輸船，每趟可載運3至4座水下基礎的重型運輸船，降低打樁噪音的氣泡圍幕船、基樁清理船、穩固水下基礎的灌漿船、保護施工順利的戒護船、人員運輸船等。

沃旭強調，運送和安裝過程中，沃旭能源也特別注意施工船舶與人員安全，確保這項工作符合離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生(Quality, Health, Safety and Environment, QHSE) 國際標準，同時也配合中央流行疫情指揮中心的規範，及受到經濟部能源局的協助。

大彰化東南及西南風場第一階段共計要架設111座風機，由於前兩年疫情因素，進度些許延宕，沃旭能源目標是在2022年底前完工。沃旭表示，目前已完成安裝900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場一半以上管架式水下基礎，以及超過60%水下基椿，接下來將持續把握接下來每一個珍貴的氣候窗，全力安裝風機以及其它風場建置工作。

離岸風電 疫情 經濟部

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