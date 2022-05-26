真有加薪潮？ 主計總處：Q1有23.3%廠商為員工調薪

主計總處今（26）日發布2021年經常性薪資調升情形，去年調薪廠商占30.3%，而截至今年第1季則有23.3%廠商已為員工調薪。

至於去年各行業調薪的廠商比率以金融及保險業76.9%最高，製造業41.7%居次。若以調薪人數比率觀察，亦以金融及保險業59%最高，製造業51.2%居次，而藝術娛樂及休閒服務業則不及二成。

主計總處國勢普查處薪資調查科科長林雅慧指出，在基本工資調升、軍公教調薪雙漲之下，以及去年出口暢旺、經濟成長率高，確實帶動廠商調薪意願，不僅今年調薪或預計調薪的廠商比率比去年高，甚至比疫情前的表現還更好。

主計總處指出，「調升經常性薪資」是指增加每月支領的經常性薪資，包括調高底薪、增加按月津貼與加給、放寬按月獎金發放條件或提高獎金額度、增加按月獎金發放種類等，不包括調增年節獎金、現金或股票分紅及加班費等非經常性薪資，亦不含年資晉級、取得較高學歷或證照的薪資調整。

林雅慧表示，去年全球經濟穩定成長，帶動數位產品及終端需求持續增溫，全年工業及服務業調升經常性薪資的廠商占30.3%，較2020年增加2.7個百分點，其中調薪員工人數五成（含）以上的廠商比率為20.3%，較2020年增加1個百分點，平均每人調薪幅度以未滿3%者占11.7%最多，全年調升經常性薪資的員工占37.0%，較2020年增加2.2個百分點。若加計年資晉級加薪的情形，全年有調升薪資廠商占35.7%，調薪的員工人數比率為44.1%。

此外，主計總處調查還發現，規模愈大的廠商調升經常性薪資情形愈普遍，員工調薪的比率亦高。員工九人以下調薪的廠商27%，500人以上增為81.2%，調升經常性薪資的員工人數比率亦隨規模增加而提高，由九人以下的23.5%，增至500人以上的59%。若加計年資晉級加薪情形，員工500人以上廠商調薪的家數及員工人數比率分別為93.0%及73.0%。

若按部門別觀察，主計總處指出，2021年工業部門調升經常性薪資的廠商占34.7%，高於服務業部門的28.7%。

至於今年的調薪情形，根據主計總處的資料顯示，截至3月底，工業及服務業廠商已調升或預計調升經常性薪資者占33.6%，其中已經調薪者占23.3%，調幅以3%至未滿6%者占 8.0%居多，預計於今年底前調升者占 10.3%，另未決定及不調整的廠商比率分別為35.7%及30.7%。

就員工人數規模觀察，員工500人以上、100人至499人廠商今年已調升或預計調升經常性薪資的比率分別為 80%及67.5%較多，九人以下廠商降至30%。

主計總處並調查去年工業及服務業廠商調升經常性薪資優先考慮因素，以「員工個人表現」占50.2%最多，其次為「營利狀況較佳」占36.0%，而後是配合「基本工資調整」 者占34.5%。不過，值得注意的是，和2020年相比，以「物價變動情形」為優先考慮因素者增加了11.5 個百分點，「參考同業薪資水準或調薪情形」者也增加4.7個百分點。