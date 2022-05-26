入境移工自主健康管理 勞動部：27日起取消住宿地點限制

因應國內疫情情勢及總體防疫整備，為配合指揮中心提升整體隔離量能，並逐步鬆綁隔離規範，勞動部經指揮中心同意，自27日零時起，取消移工入境七天居家檢疫後，應於同一地點完成自主健康管理之限制。

移工自主健康管理期間，應遵守防疫規範，外出應配戴口罩，可外出工作，但禁止與他人聚餐、聚會或參加公眾集會。

勞動部表示，現階段國內依指揮中心輕重症分流收治規範，高齡、高風險或無住院需要但不符合居家照護條件之無症狀或輕症確診者，均有入住防疫旅館的需求。現行移工入境須於同一防疫旅館辦理七天居家檢疫及七天自主健康管理，導致防疫旅館占床率上升，降低房間運轉彈性，不利整體隔離量能。

因此，為提升隔離量能，加諸考量Omicron變異株潛伏期較短，自27日零時起，取消入境移工自主健康管理期間續住同一檢疫地點之限制，包含27日之前入境，正在居家檢疫或自主健康管理期間的移工，均適用新規範。

勞動部說明，取消自主健康管理期間住宿地點限制後，雇主仍有義務協助移工落實防疫規範，確實依指揮中心「自主健康管理對象應遵守及注意事項」規定辦理，協助移工記錄體溫並透過雙向簡訊回復每日健康狀況。移工如果沒有任何症狀，可外出工作，一定要嚴格遵守全程正確配戴醫用口罩，但禁止與他人從事近距離或群聚型活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似活動。如有COVID-19相關症狀，雇主應協助移工就醫。

勞動部統計，截至111年5月25日止，移工專案引進入境人數共計3萬9,670人，其中產業移工3萬5,370人、家事移工4,300人；國籍以越南1萬4,954人最多，其次依序為印尼1萬0,431人、泰國7,785人、菲律賓6,500人。