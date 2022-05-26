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與立陶宛雙邊貿易增三成 首屆台立次長級經濟對話舉行

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
首屆台立(立陶宛)次長級經濟對話會議於5月25日在立京的經創部召開，由經濟部政務次長陳正祺與立陶宛經創部次長Jovita Neliupšienė共同主持。圖／經濟部提供
首屆台立(立陶宛)次長級經濟對話會議於5月25日在立京的經創部召開，由經濟部政務次長陳正祺與立陶宛經創部次長Jovita Neliupšienė共同主持。圖／經濟部提供

首屆台立(立陶宛)次長級經濟對話會議於5月25日在立京的經創部召開，由經濟部政務次長陳正祺與立陶宛經創部次長Jovita Neliupšienė共同主持。據海關統計，今年1至3月，台立雙邊貿易額大幅成長30%，本次雙方針對多項領域進行意見交流，並認為下次會議將更務實與具體。

經濟部表示，我方與會單位包括經濟部貿易局、工業局、中小企業處、投資處、國合處、工研院、及貿協，立方出席單位有經創部創新暨工業司、經濟政策司、對外經濟關係及經濟安全政策司、及部長顧問等。

陳正祺致詞表示，繼去年10月訪立，此行為第二度的發現之旅，台灣廠商已提升與立商建立更多夥伴關係的興趣。近年來，全球遭受美中貿易摩擦、新冠肺炎及俄烏戰爭等衝擊，地緣政治正在加速改變，國際貿易與供應鏈也發生巨大變化。遭逢世界的變局，台灣與立陶宛堅持民主自由的共同理念，展開密切的交流合作。

Neliupšienė致詞表示，雙方召開首屆經濟對話會議意義重大，立陶宛擁有全球尖端的雷射技術，及生命科學與新創產業，與臺灣產業結構有諸多合作機會，希望此次的對話對台立未來展開各項產業合作是嶄新的里程碑，並強調雙方互信的重要性。

首屆會議雙方聚焦在半導體、雷射、電動巴士、生技、新創、貿易、投資、與供應鏈韌性等領域進行廣泛的討論，雙方咸認本次會議為意見交流，下一屆會議將更務實與具體。會議進行達二個半小時，並在熱絡會談氣氛下圓滿閉幕。

經濟部表示，去年底台灣在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，至今已辦理至少數百場以立陶宛為主的商洽會，據我國海關統計，今年1至3月，台立雙邊貿易額大幅成長30%，達4487萬美元，另外，據立陶宛的統計，今年第一季立國對台灣出口巨幅增長63%，台立雙邊貿易未來成長可期。

經濟部 海關 立陶宛

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