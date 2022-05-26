經濟部餐飲行銷補助 行政院再挹注30億元經費

經濟部16日推出餐飲行銷補助方案，鼓勵餐飲業者規劃提供優惠促銷，促進民眾消費誘因、協助餐飲業者吸客及增營收。方案原編列預算6億元，因業者申請踴躍，因此經濟部再向行政院爭取增列。行政院今（26）日通過再增列30億元經費，辦理餐飲行銷補助方案，在疫情最後過渡期持續支持餐飲業。

隨著國人接種疫苗比例提高，中央疫情指揮中心也逐步穩健放寬防疫規範，各行各業逐步調整轉型，與病毒共存，維持營運。惟因確診人數攀升，餐飲需脫下口罩消費，影響民眾餐飲內用。

經濟部表示，4月餐飲業營業額為620億元，年減5.8%，結束連續6個月正成長，其中餐飲業雖有清明連假與好食券的促銷商機，惟受本土確診案例增加，民眾減少聚餐宴會活動，甚至5月份母親節餐飲業的大檔期，也因受疫情影響來店客下降，營業大幅減少。

另依據111年5月16日勞動部公布資料，實施勞雇雙方協商減少工時的住宿餐飲業家數及人數分別為178家、1,396人，顯示餐飲業受疫情影響，是首當其衝。

餐飲業行銷補助自16日開放申請，短短一週內已超過萬餘家業者提出申請，許多業者對行銷補助的需求殷切。經濟部提醒餐飲業者行銷補助申請期限至6月15日止，業者需提出具體的優惠促銷方案，例如優惠折抵、消費折扣、買一送一、消費送小菜等，經濟部依業者行銷方案所需經費提供50%補助。經濟部說明，以訂價100元的餐點為例，如果店家提供8折優惠，消費者可獲得20元的折扣優惠，店家少收的20元就會由政府補助10元，藉由消費優惠增加消費誘因，增加來客數及消費量。

經濟部也強調，本次餐飲行銷補助方案以簡化的申請表格代替繁複的計畫書，餐飲業者只需上網（https://moeadsc.tw/zh-tw/）依示填寫優惠促銷方案，即可快速完成申請，不需另外提送計畫書。另外核銷程序也大幅簡化，如使用電子發票者，另附POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔等，無需按發票逐筆填報；免用統一發票者，只需在自結營收報表填列折價或投入金額即可。

經濟部指出，本補助在受理第一週就有破萬件餐飲業者來申請行銷補助，業者詢問及申請意願非常踴躍，因此經濟部再向行政院爭取增列預算，也獲行政院通過再增列30億元，總計36億元，將可嘉惠更多餐飲業者。企業申請過程中或對補助方案有任何問題，可洽詢專線（02-2698-5809、02-2698-5810至5816），會有專職客服人員提供協助。