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經濟成長率能保4？龔明鑫：如果真的不能保4也要接近4
本土疫情依舊嚴峻，行政院會今天通過國發會「因應疫情新一波振興作為」，將投入345.6億元振興產業。對於今年經濟成長率能否保4，國發會主委龔明鑫表示，「如果真的不能保4，也要接近4，會全心來努力。」
國發會上周在行政院報告指出，今年迄今我國整體施政成果亮眼，去年經濟成長率達到6.45％創11年新高、今年經濟成長率達到3.06％等。
不過，近來國際機構紛紛下修經濟長長率，IMF最新公布的「世界經濟展望」報告中提到2022年全球經濟預估成長率到3.6%，低於1月報告中所預估的4.4%，其中對於台灣的預估更是下修至3.2%，對於台灣今年能否樂觀保4引起外界擔憂。
龔明鑫今天出席行政院會後記者會，針對經濟成長率能否保4，他說，全世界的狀況如烏克蘭、俄羅斯戰爭持續，造成國際間的原物料、糧食價格上漲，美國有可能六、七月會再升息，中國因為供應鏈產生經濟下滑現象，對全世界都是很大的挑戰
他說，主計總處五月底會公布新的估算，能否保4不敢講，「如果真的不能保4，也要接近4，全心來努力。」
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