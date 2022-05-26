快訊

弱勢可領免費快篩 陳時中：第二輪「不讓大家等太久」

確診致死率上升恐破千分之一 陳時中：是警訊

全民快篩陽性確診今上路 視訊看診「這些」要擺一起拍照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟成長率能保4？龔明鑫：如果真的不能保4也要接近4

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院會今天通過國發會「因應疫情新一波振興作為」。記者侯俐安／攝影
行政院會今天通過國發會「因應疫情新一波振興作為」。記者侯俐安／攝影

本土疫情依舊嚴峻，行政院會今天通過國發會「因應疫情新一波振興作為」，將投入345.6億元振興產業。對於今年經濟成長率能否保4，國發會主委龔明鑫表示，「如果真的不能保4，也要接近4，會全心來努力。」

國發會上周在行政院報告指出，今年迄今我國整體施政成果亮眼，去年經濟成長率達到6.45％創11年新高、今年經濟成長率達到3.06％等。

不過，近來國際機構紛紛下修經濟長長率，IMF最新公布的「世界經濟展望」報告中提到2022年全球經濟預估成長率到3.6%，低於1月報告中所預估的4.4%，其中對於台灣的預估更是下修至3.2%，對於台灣今年能否樂觀保4引起外界擔憂。

龔明鑫今天出席行政院會後記者會，針對經濟成長率能否保4，他說，全世界的狀況如烏克蘭、俄羅斯戰爭持續，造成國際間的原物料、糧食價格上漲，美國有可能六、七月會再升息，中國因為供應鏈產生經濟下滑現象，對全世界都是很大的挑戰

他說，主計總處五月底會公布新的估算，能否保4不敢講，「如果真的不能保4，也要接近4，全心來努力。」

經濟成長率 國發會

延伸閱讀

政院祭第四波減免措施 關鍵原物料減稅延至9月底

政院拍板345.6億元新一波振興！四大目標89萬人受惠

淨零排放12項關鍵戰略內容何時公布？龔明鑫：年底前

圖表看時事／你懂2050全台拼淨零嗎？ 能源轉型規劃一圖就看懂

相關新聞

油電糖水年終4.4個月？經部：績效獎金0到2.4個月

有媒體報導4家國營事業可望4點4個月年終獎金，經濟部國營會表示，4家國營事業俗稱的年終獎金，是績效獎金加上考核獎金。績效...

經濟部餐飲行銷補助 行政院再挹注30億元經費

經濟部16日推出餐飲行銷補助方案，鼓勵餐飲業者規劃提供優惠促銷，促進民眾消費誘因、協助餐飲業者吸客及增營收。方案原編列預...

與立陶宛雙邊貿易增三成 首屆台立次長級經濟對話舉行

首屆台立(立陶宛)次長級經濟對話會議於5月25日在立京的經創部召開，由經濟部政務次長陳正祺與立陶宛經創部次長Jovita...

經濟成長率能保4？龔明鑫：如果真的不能保4也要接近4

本土疫情依舊嚴峻，行政院會今天通過國發會「因應疫情新一波振興作為」，將投入345.6億元振興產業。對於今年經濟成長率能否...

白話財經EP60｜防疫險理賠之爭 保戶、保險公司誰有理？

隨著國內疫情發展與官方政策調整，防疫險從投保到理賠都陷入混亂，確診民眾擔心權益受損，保險公司應對反引發更大風暴，從專家眼中來看，到底是哪些環節出了問題？

台電爽領4.4個月？經濟部澄清：考核獎金尚未拍板

有媒體傳出，台電既使經過去年三次大停電，仍舊爽領4.4個月。對此，經濟部國營會鄭重澄清：目前僅確定四家國營事業僅確定績效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。