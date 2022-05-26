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台電爽領4.4個月？經濟部澄清：考核獎金尚未拍板

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
有媒體傳出，台電既使經過去年三次大停電，仍舊爽領4.4個月。報系資料照
有媒體傳出，台電既使經過去年三次大停電，仍舊爽領4.4個月。報系資料照

有媒體傳出，台電既使經過去年三次大停電，仍舊爽領4.4個月。對此，經濟部國營會鄭重澄清：目前僅確定四家國營事業僅確定績效獎金為0到2.4個月，考核獎金尚在確定，無法推算出哪家國營事業去年有領到4.4個月。

國營會的年終獎金，是「績效獎金」加上「考核獎金」。績效獎金依照公司盈餘計算，是最高2.4個月；考核獎金則是最高2個月，必須先確定四家公司「年度工作考成」結果。

國營會去年中油及台水都出現虧損，但考量是分別支援「凍漲油氣、穩定物價政策」、「抗旱分擔停灌補償費」等政策因素，經過專家學者組成「經營績效獎金審議會」，檢視各事業的獲利狀況，並扣除政策分擔的虧損，在確認各事業都達成法定預算盈餘目標後，依規定給予4家公司最高2.4個月績效奬金額度。

國營會補充，依照個別單位及員工的績效差異有不同獎金，員工可能完全沒有績效獎金，也可能是2.4個月。

至於考核獎金，工作考成的評分會考慮多種指標，至於台電2021年的停電事件，已在該公司「提高供電可靠度」、「發電機組可用率」、「降低尖峰電力需求」、「電力供應穩定策略」等項指標予以扣分，目前經濟部複核結果及等第尚未核定確認。

停電 經濟部 台電

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