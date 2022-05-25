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再升息恐造成家庭收支惡化？ 央行理事這麼說

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
央行理事、台經院院長張建一今（25）日表示，雖然央行總裁楊金龍定調國內貨幣政策朝緊縮方向走，但台美狀況不ㄧ樣，緊縮幅度不一定相同。路透社
央行理事、台經院院長張建一今（25）日表示，雖然央行總裁楊金龍定調國內貨幣政策朝緊縮方向走，但台美狀況不ㄧ樣，緊縮幅度不一定相同。路透社

景氣趨緩利空消息不斷，若再升息，恐造成家庭收支惡化。對此，央行理事、台經院院長張建一今（25）日表示，雖然央行總裁楊金龍定調國內貨幣政策朝緊縮方向走，但台美狀況不ㄧ樣，緊縮幅度不一定相同。

央行將於6月16日召開第2季理監事會，台灣是否再次升息成為外界關注焦點。台經院今日舉行景氣動向調查報告記者會，由於張建一身兼央行理事，被媒體問及他對於央行6月是否升息，以及台灣是否還要跟進美國升息的看法。

張建一表示，美國升息幅度動輒2碼，如果台灣沒有跟進升息，利差擴大將影響資金流動，不只新台幣、韓元、日圓都可能持續走貶，不利進口，國際能源、大宗物資價格會再更貴，也將對輸入性通膨有更不利的影響。

至於針對外界關切升息將影響房貸、信貸族群，使家庭收支更緊繃。對此，張建一表示，先前降息時，定存族收益也減少，不論升息或降息都有人受益、有人受衝擊，「但通膨對大家都不利」。

依目前情勢評估，張建一認為，央行6月會升息，至於升息的幅度，央行將在6月理監事會充分討論，不過台灣與美國緊縮幅度是否相同，將視台灣的物價情勢、經濟狀況而定。

張建一指出，台灣今年3月升息1碼（1碼為0.25個百分點），是因為國內存在通膨壓力，觀察近期國內物價走勢，消費者物價指數（CPI）年增率持續走高且已突破3%，且台灣民眾長期習慣低物價，隨著物價走高，是否會加劇通膨預期，這也是央行所關心的議題。

不過，張建一也表示，台灣物價水準和其他國家相比仍偏低，因此，他認為「不一定是美國升2碼、我們就2碼，美國消費者物價指數那麼高，台灣沒那麼高，到時再看看」。

美國升息 消費者物價指數 央行 楊金龍

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