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營建署重申：申請租金補貼免設籍、免房東同意

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導
300億元中央擴大租金補貼專案7月1日線上申請。圖／營建署提供
300億元中央擴大租金補貼專案7月1日線上申請。圖／營建署提供

今（25）日有民團質疑「租金補貼300億 如何看得到吃得到」，營建署今日重申，行政院已核定「300億租金補貼專案」為四年計畫，未來經費由國庫撥補住宅基金，無財源問題，也絕非外界所說的短期政策買票。

營建署表示，政府勇於面對居住正義議題，透過此專案擴大照顧範圍與對象，正視並提出解決措施來協助租屋族有效減輕生活負擔。期盼大眾能在政策推動之際共同協力，而非誤導民眾。

營建署強調，申請租金補貼向來都不須將戶籍設在租屋處，請民間團體勿誤導民眾錯誤資訊。請有需求的民眾放心，本補貼無須取得房東同意即可申請，請於7月1日系統開放時，直接線上申請，享有租金補貼的照顧。

營建署表示，民眾申請通過後，房東經由地方政府認定後將自動成為公益出租人，免額外申請，即可享有綜合所得稅每屋每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率等稅金優惠。呼籲並鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益，也響應公益出租人「用好房 做好事」的政策。

營建署說明，本次專案補貼對象目標50萬戶，既有的弱勢補貼戶將持續照顧，未申請租金補貼的經濟弱勢，也會藉由跨部會合作勾稽清冊，並輔以社政及民政系統，逐一詢問其申請意願及協助申請。

營建署再次呼籲，長期關注弱勢族群的民間團體，請將正確申請資訊傳達給需要的弱勢租屋族，共同協助其完成申請。落實居住正義，需公私協力，勿讓政府擴大照顧的美意被打折扣。

營建署也提醒，「300億元中央擴大租金補貼專案」作業規定等詳細資訊預計6月公告、7月1日至8月31日間受理線上申請。請有需要的民眾務必留意，如有申請資格問題，6月1日起，於週一至週五上午8時至下午6時可撥打諮詢專線02-7729-8003，洽專人詢問。

公益出租人享三大租稅優惠。圖／營建署提供。
公益出租人享三大租稅優惠。圖／營建署提供。

租金補貼 租屋 房東

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