NCC把關OTT 最重處置「斷網」讓電信業停止提供通信

國家通訊傳播委員會（NCC）近年積極研擬網際網路視聽服務法草案，要納管提供網際網路視聽服務等OTT業者（例如Netflix、LINE TV、myVideo、Hami Video、friDay等），經廣聽各界意見，NCC將原本採取「登記制」，改為「行為管理制」，要求業者遵守一般義務及特別義務，尤其違法得營業行為，例如經法院判決違反著作權法，NCC最嚴格得命電信等業者拒絕提供相關通信服務。

業者表示，提供網際網路視聽服務等OTT業者，就是透過網路來提供服務，NCC從網路提供源頭來管理業者，一旦違法，除處以罰鍰，還要求電信等業者拒絕提供相關通信服務，一旦斷網，形同掐斷OTT命脈，希望以此杜絕OTT業者在台灣相關盜版等違法行為。

NCC指出，網際網路視聽服務法草案適用的業者，包含在中華民國領域內設有商業據點或與我國有實質關聯，從事網際網路視聽服務，且具一定規模以上，例如Netflix、LINE TV、myVideo、Hami Video、friDay、LiTV、KKTV、CATCHPLAY。

NCC表示，針對相關業者採取行為管理制，原則上不需登記，須遵守本法所訂一般義務，為保障公眾視聽權益，本會得考量使用者數量、重大公共利益等，後續將公告應辦理登記之業者名單，應遵守一般義務跟特別義務。

NCC目前歸納一般義務包含揭露基本資料、境外業者應指定代理人，遵守服務內容規範、提供取得合法授權之視訊內容及資料調取，公告應辦理登記者則增加遵守特別義務，要符合我國內容產製規範、依規定辦理登記、遵守變更登記規範、揭露並遵守服務使用條款、預定暫停或終止營業者應提前通知使用者並揭露普常措施，同時加入自律組織。

至於如果違法及處置手段，NCC強調，如果違法規定，主管機關處以罰鍰後，能不與改正者，主管機關斟酌情節嚴重程度、必要性及最後手段原則，NCC責令連線服務提供者、電信事業或設置公眾電信網路者，拒絕提供該網際網路視聽服務提供者通訊服務。

NCC舉例表示，如果OTT業者上架到版內容，經法院判決確定違反著作權法，可以要求電信業者不要提供他電信服務，讓他斷網。

NCC指出，目前仍屬草案階段，修法時程還無法確認。

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