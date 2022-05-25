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Supermicro擴大美、台等製造量能 業務將成長三倍

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
Supermicro今日台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）舉辦一年一度CEO主題演講，創辦人暨執行長梁見後。Supermicro/提供
Supermicro今日台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）舉辦一年一度CEO主題演講，創辦人暨執行長梁見後。Supermicro/提供

Supermicro創辦人暨執行長梁見後今（25）日表示，該公司新一輪的擴張計畫，將使得Supermicro的業務於未來幾年內實現三倍的成長。他說，為了進一步拓展生產規模，我們近期計畫在海外增建更多廠區，支援全球的在地生產需求。

Supermicro為企業級運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，今天於台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）舉辦一年一度CEO主題演講，梁見後以「構建IT成長的基石」為題，解析IT市場的產業趨勢、Supermicro產品創新進程與最新產品，並分享長期耕耘綠色運算的成果與新里程碑。

在台灣園區與矽谷總部方面，他說，台灣園區的產能在過去兩年間都增加一倍，讓我們可享受營運規模和成本優勢。同時，美國矽谷的總部也提供更具創意和高效率的創新能量與資源，這也要歸功於我們與當地的頂尖科技公司合作。

他說，該公司的Builidng Block Solutions從28年前即為工作重點，目前builidng block solutions是我們最強的產品，我們只要調整設計、微調模組即能提供新的產品。我們在庫存、生產、客服方面 都採用此架構，因此可以在市場成長快速。我們提出成長三倍，並不需要額外拉高三倍產能，而是只要透過 builidng block solutions 即能持續成長。我們也可能在近年會擴張到一到兩個新國家。

至於接下來五到十年有哪些領域會是成長的動力？對 AI、5G、電動車的看法？他認為，最有潛力的領域包含AI、5G、HPC 伺服器、網際網路、自駕車、醫療等。

矽谷 5G

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