提升公共工程減碳力道 水利署率先導入「碳預算管控」

為使水利工程落實淨零減碳目標，經濟部水利署今（25）日表示，將自工程預算編列開始即導入「碳預算管控」，以預算編列的工程項目計算工程碳排量據以設定減碳目標，並由工程的規劃、設計、施工、營運等生命週期各階段進行減碳，具體實踐國際「溫室氣體減排預算檢核」的精神。

同時，經濟部長王美花也要求經濟部所屬單位以水利署為標竿，於經濟部所屬各項工程全面導入淨零管理機制，升級工程減碳力度。

水利署指出，關於「碳預算管控」管理機制，首先是透過工程預算的編列掌握整體工程的碳排量，依據工程預算碳排計算結果，水利署進一步訂定分期減碳目標，短期規劃於2022年與2023年分別較基期（2019~2021年平均排放）減少20%與30%工程碳排量，中期於2030年減少40%工程碳排，長期則於2050年減少50%工程碳排，再搭配營運管理作為達成淨零排放，完全扣合政府2050淨零路徑。

水利署表示，碳預算管控在明確的碳排數據及目標設定下，導入水利工程減碳總量管制，並據以要求各單位於工程預算編列階段，總體管控工程碳排，有效升級工程減碳力度。

水利署說明，透過工程碳排量的掌握及淨零目標的設定，可以改變過去僅著重個別工程技術的減碳模式，而從工程生命週期（包含規劃、設計、施工、營運等各階段）角度，分別擬定減碳策略，例如規劃階段的低碳工法選用，設計階段的綠色經費（植樹固碳、綠色再生材料使用）規範、以及使用低碳、在地的替代材料，施工階段的使用自動及高效率機具與材料規範，營運階段的設備節能運用、太陽能與小水力開發等，全面降低工程生命週期的碳排放。

水利署指出，全球為達成淨零排放目標，歐盟、英國等國家已開始在政府預算中導入碳排影響評估，另韓國亦規劃於2023年開始導入「溫室氣體減排預算檢核」，針對國家重大計畫與大型開發計畫，於預算編制階段即分析對溫室氣體排放影響。

此外，水利署為推動這嶄新的碳預算管控機制，特別成立以各單位副局長為成員的工作圈共同推動，來達成工程淨零減碳目標。其中，對於如何透過工程預算計算碳排量，水利署自主研究參酌BSI PAS 2050及ISO 14067概念，建立各工項碳排係數，自行開發碳排量計算程式，並樂於與經濟部各單位分享這項碳排計算工具及階段推動成果，未來將進一步思考如何再強化施工營運階段的減碳作為，落實工程淨零排放，朝向2050淨零目標邁進。