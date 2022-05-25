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糧食保護主義興起 元大推全球農業商機基金

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

俄烏戰爭至今未歇，對全球影響持續擴散，能源價格飆漲、肥料短缺，農產品供應緊俏，價格居高不下，各國政府為了保障國內需求，糧食保護主義興起，多國擁糧食自重，導致農產品價格大漲，加深資源短缺國家的糧食危機。

元大全球農業商機基金研究團隊指出，受限於生產成本增加及人力不足，DXAG農業及北美肥料指數3月時創高，但農產品大漲，卻無法抵銷農用成本的快速上揚，農產品價格大漲也無法抵銷農用成本的快速上揚，由美國普渡大學(Purdue University)與芝加哥商品交易所(CME) 共同編制的北美農業經濟晴雨表(Ag Economy Barometer)，與DXAG農業指數乖離擴大，顯示農民投資意願轉趨保守，預告了未來農產品供給緊俏的可能性。

儘管4月的能源和糧食價格由高點拉回，但糧食危機從去年就開始蔓延，而烏克蘭和俄羅斯合計占全球市場小麥產量約29%，世界銀行(World Bank)指出俄烏衝突可能使未來三年的能源和糧食價格居高不下，預期至2024年底為止，糧食價格均會高於過往5年平均值。

元大全球農業商機基金研究團隊表示，由於俄烏戰爭影響範圍正在擴大，預期糧食價格短期內將居高不下，元大全球農業商機基金重點布局之近期受惠糧食價格上漲的農產品、農業機具、農用化肥藥劑等供應鏈龍頭企業，將有望受惠。

農業 元大

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