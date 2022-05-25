四方安全對話影響台灣半導體產能分配？王美花回應了

美日印澳24日舉行「四方安全對話」峰會，四國將打造具競爭力的半導體市場，排除有疑慮的供應商，外界認為這是劍指中國，是否也會影響台灣半導體的產能分配？對此，王美花今（25）日表示，「應該不會」。

王美花指出，台廠的半導體生產基地絕大多數都在台灣，即使有在其它國家生產，台灣企業對營業秘密的保護也做得非常好。

台灣區電機電子工業同業公會今日舉辦2022儲能高峰會論壇，王美花受邀出席，於會前受訪時做以上表示。

王美花指出，半導體是台灣非常重要的產業，也是全球非常重要的供應鏈，去年車用晶片短缺，各國都尋求台灣的支援，也都希望跟台灣做更多國際合作，在半導體領域，台灣是全球重要的夥伴。

此外，王美花也提到，台灣為了保護半導體產業，不管在技術提升、相關制度面都加強保護，特別是營業秘密。最近國安法的修正，就是希望讓民眾知道政府對國家安全的技術會做好保護。

關於美日印澳「四方安全對話」，王美花強調，台灣企業即使在其它國家生產半導體，也會做好營業秘密、技術保護，不影響產能分配。