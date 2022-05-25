家庭、照服瀕崩潰 疾呼津貼與支援

疫情壓垮了家庭與第一線照護者！婦女新知基金會秘書長覃玉蓉於25日線上記者會表示，因為本土疫情，家長不得不請假照護兒童，生計飽受影響；臺灣護理產業工會理事張子珩說，護病比逐漸惡化，政府不該坐視不管。民間集團共同呼籲，提供受僱者「防疫照顧假」津貼；放寬請防疫假的資格；提供第一線照服人員相關的托育、長照服務。

家庭照護配套不足

覃玉蓉指出，確診人數快速上升，但許多國中小只改為線上教學、幼兒園大多不敢全面停收，各校就是擔心一旦全面停課，家長因為缺少有薪假可請休照顧孩子而引起民怨，只好讓沒打疫苗的孩子冒著染疫風險，繼續群聚在幼兒園。

她指出，現在只有一次性的補助，而沒有制度性的補助措施，根本不足以應對家長們的需求，所以相關民間團體已多次向政府高呼「防疫照顧假」給薪的訴求，但勞動部卻回應表示，如果家長有照護需求，可使用「事假」或「特休」。

覃玉蓉痛批，「不知道勞動部在想什麼」，因為請事假一樣會被扣薪水，狀況根本沒有改善。而特休假的意義在於保障勞工休息的權益，而如果為了照護家人而請特休，相當於用自己休閒時間來照顧小孩，更是踐踏著勞工的權益。

照服人員受重壓

張子珩指出，疫情嚴竣，護理師權益更被漠視，原本專責病房的護病比原本規定是1：5，但指揮中心近日卻再放寬護病比。她表示，指揮中心只摸頭表示，醫護人員多照顧一名病患就會發送津貼，怒批「砸錢是解決不了問題的」，做不完的工作就是做不完，照護品質就是會下降。

台灣性別平等教育協會理事翁麗淑表示，因應學校面臨疫情變化而不斷修正的防疫工作，老師必須兼顧實體上課與線上教學，又要同時擔心學生學習情況與自身家庭照顧，第一線的教學品質受到嚴重影響。

全國教保產業工會理事李曼君說明，因為兒童沒有接種疫苗、缺乏疫苗之防護，成為高風險染疫對象，因而也更加重托育工作者的照顧壓力與風險。她指出，若是班上有幼生確診，除了要急忙消毒，因應停課通報，立即配合準備線上教學的需求等，她歎道：「每天忙得像八爪章魚」。

提出五大呼籲

民間團體共同向政府高呼，所謂「支援」不僅是要求政府儘速提供防疫紓困的相關補助，還要看見各類照顧人力短缺造成的崩潰困境而提供援助，她們提出下列五大政策建議：

一、政府應提供受僱者「防疫照顧假」期間之津貼，按照平均投保薪資來計算，每日津貼約為1138元。

二、「放寬防疫照顧假的請假事由」，立即修正現行規定為家中有12歲以下幼兒、身心障礙者、失能者才可請假之嚴格限制，規定只要受僱者有需要照顧家庭成員者就能申請。

三、政府應補貼防疫期間「提供必要服務」之相關人員的工作風險津貼，包括醫護、社工、教師、托育及長照服務人員等，並給予這些公共服務人員所需的各項防疫物資器材及相關訓練。若相關公共服務人員無法請防疫照顧假，政府應安排並補助妥適之托育及長照服務。

四、政府應考量「自營作業者」若有家庭照顧需求，也提供與受僱者一視同仁的補償機制。

五、勞工紓困方案應增加協助「女性就業」及「非典型就業者的」相關補助措施。去年相關統計已證實失業或被迫減班休息、減少收入的人都以女性居多。

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