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5G概念股率先落底 抄底布局勝算高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2015~2017年聯準會升息期間，全球5G指數漲勢一馬當先
2015~2017年聯準會升息期間，全球5G指數漲勢一馬當先

美股那斯達克指數上周連續第7周下跌，創21年來最長跌勢，在科技股表現低迷之際，卻有不少5G概念股率先落底反彈，如半導體設備大廠的東京威力科創、5G毫米波天線大廠的立訊精密，和電源管理IC大廠的矽力-KY（6415），相繼出現10%以上彈幅。元大投信指出，領先市場築底反彈的個股，往往是回升行情的強勢主流，在科技股已普遍下跌3成之際，全球5G族群有機會擔綱反彈行情的急先鋒。

元大投信分析，觀察代表科技股的那斯達克和費城半導體指數已成功守住前波低點，近期相對傳統產業較多的美股道瓊工業指數強勢，隨著那斯達克指數已經連跌7周，技術指標也進入超賣區，短期再跌空間有限，反彈行情可期。尤其，在未來重大科技發展如AI、元宇宙、自駕車等，扮演核心關鍵角色的5G概念股，不少已出現領先反轉向上的跡象，有機會是反彈行情的領頭羊，投資人未來可積極留意全球5G相關ETF的表現。

從歷史數據來看，全球5G概念股在美國聯準會升息期間的表現也相當突出，以國內唯一一檔全面布局全球5G龍頭的元大全球5G ETF(00876)，所追蹤的iSTOXX全球5G關鍵科技指數為例，觀察該指數在聯準會前一次自2015/12/17啟動升息循環後的表現，指數很快在3個月左右時間，就幾乎收復全部失土，並在爾後6個月、1年、2年的期間內，創造3.4%、27.7%和77.2%的誘人漲幅，更勝過全球股市、全球科技股與那斯達克指數的同期表現。

元大全球5G研究團隊指出，近期市場浮現美國聯準會升息恐導致經濟衰退的擔憂，但觀察最新公布數字，美國經濟並沒有出現衰退跡象。以幾個指標性數據來看，美國4月新增非農就業42.8萬人，連續第12個月超過40萬人，失業率處在3.6%的歷史低檔，而消費者支出依然強勁，工業產出也連續第4個月出現增長，該些數據都顯示美國經濟動能仍然相當穩健。

目前全球5G龍頭的股票本益比僅為15倍，來到兩年以來低點(彭博資訊，截至2022年5月20日，iSTOXX全球5G關鍵科技指數)，甚至低於MSCI全球股市指數的18倍，若是未來市場發現，全球經濟情勢並不像原先設想的悲觀，全球5G龍頭日後就有機會出現一去不回頭的回升漲勢，當前正是逢低定期定額布局全球5G ETF的絕佳時點。

元大全球5G研究團隊表示，以這波許多的日本、歐洲和中國5G概念股，都相對美國相關個股領先落底的現象來看，突顯全球分散布局的重要性，才能掌握各國股市輪漲脈動，而且各國5G龍頭企業的強項不同，如果能由東到西、從上游到下游全方位布局，更能完整捕捉5G長線大商機。

5G 美國聯準會 元大投信

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