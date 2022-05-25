快訊

大家太想出國玩？虎航開賣冬季機票官網大當機

2歲童無呼吸…急診醫護「和死神搶命2小時」 下秒見台灣人性

富邦證攜日盛證舉辦投資論壇 升息壓境成長為王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受俄烏戰爭推升通膨壓力及近期聯準會升息腳步更顯鷹派的影響，全球股市面臨本益比劇烈修正。台股因中國封城的衝擊走勢顯疲弱，預期股市短期仍將動盪，但此波的修正潮也提供擇優逢低布局的機會。針對第2季的投資趨勢展望，富邦證券與日盛證券於5月26日共同舉辦2022年線上投資論壇，針對儲能、低軌衛星、自駕車、半導體等長期趨勢看好的主題，特別邀請台電電力調度處處長吳進忠、工研院航太中心博士廖榮皇、台灣智慧駕駛執行董事劉宜鑫及資深半導體分析師陳慧明等專家與會演講，共同探討。

在全球因應碳中和的發展下，再生能源已經成為不可逆的趨勢，而儲能系統就成為不可或缺的「中繼站」角色。因此，特別邀請台電電力調度處總工程師吳進忠處長，以多年的產業經驗，暢談國內儲能電池的現況，並分析儲能產業參加電力交易平台的機會。工研院航太中心廖榮皇則是針對這次俄烏戰爭中大放異彩的低軌衛星，剖析其技術發展與商業應用，並探討未來台灣在發展低軌衛星的關鍵契機。

全球能源價格大漲，帶動電動車買氣增溫，結合科技的自動駕駛技術，更是未來電動自駕車的優勢與亮點，而其所衍伸出的應用商機無限龐大。目前在自駕車的分類當中，具備自駕功能的車輛屬於Level 2等級，可以做到主動車距控制、車道維持、主動緊急煞車輔助、全自動停車、盲點偵測、前方碰撞警示等功能，預期至2030年前，Level 2等級的車輛數將快速成長。因此，邀請台灣智慧駕駛執行董事劉宜鑫於論壇中，分享當自駕車技術日益成熟，除了進行特定場域的自駕運輸服務之外，自駕車發展趨勢與落地商業化的策略與布局。

近期投資人最關注的半導體產業趨勢，邀請到多次獲得亞元雜誌及機構投資人雜誌票選No.1殊榮的陳慧明分析師，帶來全球半導體與互聯網投資趨勢觀察，並分析地緣政治及國家政策下的高科技投資面向。除此之外，也邀請數十家上市櫃指標公司，透過富邦與日盛的專業平台與法人直接溝通互動。

自駕車 半導體

延伸閱讀

大亞布局儲能 看見成果

富邦從寬認定陪同隔離、住院日額 在途件拚6月底核保完

PLG／雙獅連線飆64分 攻城獅退富邦勇士奪例行賽第1名

5/20【早晨財經速解讀】／若跌破15元發行價...00900富邦特選高股息還配息嗎?

相關新聞

企業要求員工快篩費用誰負擔？ 勞動部：應由雇主負擔

因應疫情進入社區傳播階段，有雇主要求勞工上班前需快篩，費用應由誰負擔？勞動部日前發表措辭較強硬立場，雇主若基於營運目的及...

無薪假升溫 一周增百家

本土疫情持續延燒，確診人數狂飆，無薪假也跟著升溫。勞動部昨（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,479...

職場主管像人生導師？啦啦隊？00世代偏愛這一種

出生於西元2000年後的00世代將陸續進入職場，主管與同事該如何與他們相處？104人力銀行《00世代跟你想的不一樣》大調...

確診飆！勞動部對自營作業者、無一定雇主之勞工關懷服務

勞動部表示，為完善自營作業者及無一定雇主之勞工關懷服務網絡，結合職業工會、地方勞工局(處)、勞動力發展署各分署與相關就業...

移工轉換成中階技術人力 可採網路線上申辦

勞動部表示，我國自111年4月30日起，開放雇主聘僱外國人從事中階技術工作，為提供雇主更便捷的聘僱中階技術工作外國人申辦...

竹科投資客／有台積的地方就有人炒房 連自家工程師都喊買不起

全台房價居高不下，受惠於科技業與台積電效應加持，台南、高雄房市爆熱，連在地人都形容漲瘋了，房價飆漲如失速列車。民眾在公共政策網路平台發起避免跨縣市炒作，點名竹科工程師炒不動產南下買房，影響在地民眾居住需求，當地薪資水平跟不上房價的漲幅，在地人買房成為一大難題。 這波房價高漲，在新竹也成了極端現象，竹科投資客成最大贏家，也有年輕的竹科人大喊吃不消，近期有台積電工程師以滿滿兩大頁陳情書，向縣府痛陳竹北房價不合理，直逼新北，房價從20多萬一路漲到40萬、50萬，多出來的上百萬，對於剛出社會的年輕人是很沈重的壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。