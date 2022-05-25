企業要求員工快篩費用誰負擔？ 勞動部：應由雇主負擔

因應疫情進入社區傳播階段，有雇主要求勞工上班前需快篩，費用應由誰負擔？勞動部日前發表措辭較強硬立場，雇主若基於營運目的及職場防疫需求，要求勞工接受快篩的費用，由原本「宜」由雇主負擔，改為「應」由雇主負擔。

不過，勞動部官員表示，若是特殊情況，可勞資協商。因為快篩是否需要及費用問題不宜一概強制。但官員強調，若勞工未配合快篩，雇主不能拒絕提供勞務，建議協調分流上班或是居家上班。

近期因疫情升溫，各地勞工局處接獲勞工陳情雇主要求上班前需快篩，勞動部進一步表示，如非疫情指揮中心要求「必須」進行快篩檢驗之對象（例如未施打三劑疫苗之醫護人員、幼兒園及補習班之教師等），雇主不得強迫勞工進行快篩，亦不得因勞工未予配合而拒絕其提供勞務。如雇主基於自身營運需求，徵得勞工同意進行快篩，其費用應由雇主負擔，並建議雇主可考量改採居家辦公、分流辦公或其他人力調整等模式因應，以兼顧勞資雙方權益。

勞動部表示，事業單位應參考中央流行疫情指揮中心所定之「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」及本部訂定之職場安全衛生相關指引，採行防疫措施，以確保職場勞工健康安全；勞資之間如因疫情衍生出差或薪資爭議，可洽當地勞工行政主管機關（直轄市、縣市政府勞工局處或社會局處）協處。