移工轉換成中階技術人力 可採網路線上申辦

勞動部表示，我國自111年4月30日起，開放雇主聘僱外國人從事中階技術工作，為提供雇主更便捷的聘僱中階技術工作外國人申辦管道，所有申請案件均可採網路線上申辦，歡迎雇主多加利用。

勞動部表示，開放外國人從事中階技術工作類別包括海洋漁撈工作、製造工作、營造工作、外展農務工作、農業工作(限蘭花、蕈菇、蔬菜)、機構看護工作、家庭看護工作，雇主欲聘僱中階技術工作外國人，已可透過「外國人申請案件網路線上申辦系統」線上申辦。

勞動部說明，為提供雇主便捷單一的網路申辦管道，原提供雇主申辦聘僱外國人的「移工申請案件網路線上申辦系統」，已更名為「外國人申請案件網路線上申辦系統」，雇主欲申請聘僱移工或中階技術工作外國人，皆可利用工商憑證及自然人憑證，申請取得「外國人申請案件網路線上申辦系統」的帳號，就可以於線上申辦系統登打申請資料、上傳應備文件及繳納審查費，不用出門即可輕鬆完成聘僱移工及中階技術工作外國人的送件申請程序。

勞動部表示，有關雇主針對聘僱中階技術工作外國人線上申辦方式如有任何問題，可以撥打免付費諮詢電話0800-035-688，由專人提供諮詢服務；也可以至線上申辦系統查詢參考資料，歡迎民眾多加運用。