華新出售Borrego案場開發部門 Q3認列純益2.3億美元

華新麗華（1605）今（24）日董事會決議，出售美國太陽能子公司Borrego Solar Systems公司之案場開發部門，予美國能源投資公司ECP，交易總金額約5.67億美元，預計可認列稅前處分利益約2.88億美元，華新預計第3季認列稅後純益2.3億美元，可望貢獻每股純益約1.98元。

華新自2008年跨足再生能源領域，於美國投資Borrego Solar Systems公司提供太陽能系統整合服務，在案場開發、電力及儲能系統規畫、建設及施工維運等業務上有卓越的表現。

Borrego 提供太陽能系統整合服務，旗下共有兩大部門，分別為案場開發，以及電力儲能系統規畫、建設施工維運等業務的EPC部門。華新指出，案場開發部門占Borrego獲利過半、EPC部門雖然獲利比重不高，但維運作業相對有穩定獲利。

華新指出，其實Borrego貢獻華新相當好的營收，而Borrego位在加州，由於美國能源案場開發需要與當地地主、電力公司、建設商等進行溝通，屬於人才導向的部門，為了往其他州擴大，希望藉由其區域開發實力與專業營運經驗，突破地域發展瓶頸，加速拓展開發業務市場，因此Borrego拆分旗下案場開發部門，出售給於電力、再生與永續能源方案擁有20餘年專業經驗之能源投資公司ECP，未來也有很大的機會與ECP變成合作關係。

華新表示，將增資Borrego之系統設計、採購和建設部門以及維運部門，持續深耕太陽能發電及儲能之系統設計、建設和案場維護服務領域，以因應新能源時代的創能與儲能關鍵成長趨勢。

Borrego去年全年營收近6億美元、獲利逾2000萬美元；華新持Borrego股權72.59%，去年約認列獲利5億多元，後續出售Borrego案場開發部門後，也將增資BorregoEPC部門，持股數維持不變。