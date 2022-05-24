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1-4月金融概況 貨幣總計數M1B與M2增10.82%及7.94%

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
主計總處指出，4月底全體貨幣機構存款餘額年增率由3月底的7.97%升為8.05%；放款與投資餘額因銀行對民間部門、政府及公營事業債權成長均上升，年增率由3月底的8.51%升至8.76%。 圖／主計總處提供
主計總處指出，4月底全體貨幣機構存款餘額年增率由3月底的7.97%升為8.05%；放款與投資餘額因銀行對民間部門、政府及公營事業債權成長均上升，年增率由3月底的8.51%升至8.76%。 圖／主計總處提供

關於1~4月金融概況，主計總處今（24）日發布國情統計顯示，依中央銀行統計，4月日平均貨幣總計數M1B年增率為9.81%，較3月減1.11個百分點，主因活期性存款成長減緩所致；M2則受放款與投資年增率上升影響，年增率由3月的8.11%略升為8.12%。1~4月M1B及M2平均年增率分別為10.82%及7.94%。

主計總處指出，4月底全體貨幣機構存款餘額年增率由3月底的7.97%升為8.05%；放款與投資餘額因銀行對民間部門、政府及公營事業債權成長均上升，年增率由3月底的8.51%升至8.76%。

利率方面，中央銀行今年3月調升政策指標利率，為2011年7月以來首度調升，其中重貼現率調升1碼（0.25%）至1.375%。隔夜拆款加權平均利率在資金寬裕環境下，仍處低檔，4月平均隔夜拆款利率0.185%，較3月0.122%略增0.063個百分點。

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