森崴跨足小水力電廠商機 明年併網發電

太陽能系統廠森崴能源（6806）今（24）日宣布跨足小水力電廠市場，目前已順利取得農委會農田水利署「南幹線豐原區師範段1286地號等小水力發電設備建置」招商案，雙方已完成合約簽訂，預計2023年10月底完工後併網發電，目標年發電量為330萬度。

據悉，相較於大型水力發電廠，小水力機組裝置容量為2萬瓩以下，約是大型水力發電廠一座機組的三分之一或更低，規模雖小，但因對環境友善、工程簡易且工程成本較低，水力又是最穩定的電力基載，被視為環保及永續的電力來源。

森崴能源總經理胡惠森指出，石岡壩（南幹線豐原區）小水力電廠標案，雖是一個僅560KW的川流式水力電廠，但其意義代表「如果這個示範案場成功，以後台灣的大圳或農田灌溉水都能發電」。

森崴能源指出，此項合約長達20年，投標設備裝置容量為560KW，將建置年發電量330萬度的小水力設備裝置，以2020年國人每戶用電月平均339度計算，約可提供近千用戶一年的用電量，是森崴能源開發小水力發電的第一步。

依據水利署日前全台小水力評估報告，評估具小水力潛能共79處，其中屬河川有47處、屬灌溉渠道有32處。台灣小水力綠能產業聯盟預估，未來3至5年間，小水力開發潛能可望超過20億瓦（2GW）。

展望未來，森崴能源今年前四月合併營收12.49億元，年增87%，業績大幅成長主因來自承接工程案件依進度認列收入所致，預料今年將會持續有再生能源相關工程陸續認列。