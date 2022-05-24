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染疫或居隔請假 勞工最遲於請假完30日內補提證明

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
勞工示意圖。報系資料照／記者杜建重攝影
勞工示意圖。報系資料照／記者杜建重攝影

本土疫情持續延燒，勞工染疫居家照護請假引發勞雇爭議，勞動部已發通函表示，勞工配合相關防疫規範必須請假時，不論是染疫居家照護或是3+4匡列隔離，如未能即時收到隔離通知書等證明文件，致無法提供雇主佐證，得於所請假期結束後30日內補提；先前有此情況的勞工亦可於30日內提供。

勞動部近來接獲民眾詢問，勞工未即時收到衛生主管機關開立之隔離通知書，可否事後補提？因此，勞動部決定發通函訂定統一作法。

對於疫情指揮中心即將全面推行「快篩陽即確診」，勞動部表示，勞工染疫居家照護或匡列居家隔離，都可以請假結束後30天內補提證明。

勞動部進一步說明，勞工請假時如還沒收到隔離通知書，可先以健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果作為證明，這些文件如果已經可以證明勞工請假理由及日數，不一定要有隔離通知書。

若是居家隔離情況，勞動部表示，可以確診者（如家人）健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果作為請假之證明。

勞動部表示，如果上述證明還是不能佐證的話，最晚可在請假結束後30日內，亦即，最後一日請假日之翌日起算30日內，向雇主補提供隔離通知書。

勞動部並表示，由於衛生主管機關處理舊案補發需要時間，於該函下達日（5月20日）前尚未收到隔離通知書者，在該函下達日後30日內（即6月19日前），再提供給雇主即可。

勞動部呼籲，勞雇雙方如因請假證明事項有所爭議，可請當地勞工行政主管機關協助處理。

勞動部 疫情 健保

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