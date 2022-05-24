森崴能源跨足小水力電廠 2023年併網發電

森崴能源（6806）跨足小水力電廠邁出第一步，順利取得農委會農田水利署「南幹線豐原區師範段1286地號等小水力發電設備建置」招商案，雙方已完成合約簽訂，預計2023年10月底完工後併網發電，目標年發電量為330萬度。

森崴能源總經理胡惠森解釋，石岡壩（南幹線豐原區）小水力電廠標案，雖是一個僅560KW的川流式水力電廠，但其意義代表「如果這個示範案場成功，以後台灣的大圳或農田灌溉水都能發電」。

森崴能源指出，此項合約長達20年，投標設備裝置容量為560KW，將建置年發電量330萬度的小水力設備裝置，以2020年國人每戶用電月平均339度計算，約可提供近千用戶一年的用電量，是森崴能源開發小水力發電的第一步。未來將利用既有水力設施，包括水庫堰壩、水力電廠、灌溉渠道等發展小水力，增加綠能發電量，達到小兵立大功的效果。

小水力發電在日本已有多年經驗和基礎，台灣的灌溉系統與日本類似，為達成政府2025年再生能源占比達20%目標，台電、各級水利單位及農田水利署等近來積極推動小水力發電計畫，森崴能源初試啼聲，投入小水力開發建置。

森崴能源表示，小水力機組裝置容量為2萬瓩以下，約是大型水力發電廠一座機組的1/3或更低，規模雖小，但因對環境友善、工程簡易且工程成本較低，水力又是最穩定的電力基載，被視為環保及永續的電力來源。

依據水利署97年度全台小水力評估報告，評估具小水力潛能共79處，其中屬河川有47處、屬灌溉渠道有32處。台灣小水力綠能產業聯盟預估，未來3至5年間，小水力開發潛能可望超過20億瓦（2GW）。

台電近年也積極尋找全台小水力潛能廠址，研究設置小水力發電機組的可行性，除了103-107年度辦理中水局所轄水庫小水力計畫，並另案辦理全台小水力廠址篩選評估工程技術及財務效益可行的廠址據以推動，目前刻正開發中，裝置容量約為28MW（百萬瓦）。