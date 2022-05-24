侯友宜為疫情槓中央 蘇揆：都有給予地方大力支持

本土疫情持續蔓延，傳出新北市長侯友宜因此槓上中央；對此，行政院長蘇貞昌今（24）出席活動時表示，中央都是大力給予地方支持，且中央與地方的互動聯繫並沒有任何問題，希望大家應一起面對克服疫情。

蘇貞昌指出，自4月疫情爆發以來，行政院已開4次縣市首長一起的防疫相關會議，在會中首長們均暢所欲言，平日中央和地方的衛生單位更是互動往來聯繫，互相之間交換意見，共同合作都沒有問題。

蘇貞昌也說，如果地方上有哪部分比較欠缺支援，或者需要中央幫忙的地方，都有即時給予大力地支持，舉例來說，像篩檢站不足，中央除了由設在新莊的部立台北醫院幫忙協助外，更在北北基桃加開了10幾個篩檢站，現在更要把篩檢站改為從篩檢、診斷到給藥「一條龍」的服務，相信這一次的疫情在經大家一起協力合作，定能克服病毒。

另外，有關年底選舉問題，外界指出，蘇貞昌曾詢徐國勇部長參選新北，且評估蘇系人馬並不會在新北推出人選，對此蘇貞昌則回應，攸關年底選舉，新北市是非常重要的一個選區，只要是好的人才自己都會相當支持，因此徐國勇、吳秉叡、羅致政都是相當好的人選，任何願意為新北服務的人才，自己都會給予持與祝福。