醫師、工程師平均薪資出爐「畢業生致詞」再掀搶才效應

日前台灣大學舉辦畢業典禮，其中代表電機系致詞的畢業生吳同學說道「今天我們能從電機系畢業，我們要感謝我們的父母；感謝他們當年沒有逼我們去讀醫學系」，引起全場爆笑，連台大教授葉丙成也轉發在臉書上，感嘆「台灣社會常常分數越高的學生，反而因為壓力而選擇變得更少」，話題持續發酵，也在《TUN大學網》引發熱議。

不過，根據1111人力銀行今（24）日公布的最新調查顯示，若以平均月薪而言，醫師薪資待遇仍優於工程師。

1111人力銀行資料統計以目前台灣科技業需求量極高的IC設計工程師而言，大學畢業起薪5萬5796元，工作7年以上月薪可達8萬5020元；反觀醫學系畢業薪資約9萬844元，工作1~3年輕鬆突破10萬大關達11萬9028元，工作超過7年月薪近20萬元，以平均月薪而言，醫師薪資待遇仍優於工程師。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，醫師平均月薪雖高於工程師，但受僱醫師年終獎金平均僅一個月，亦無科技業具競爭力的分紅獎金制度。整體而言，受僱醫師薪資分布較平均，有鑒於醫療為民生必需，較不易受整體景氣影響；而工程師取決於科技業發展現況及職缺稀有性，導致薪資幅度波動大，一流理工人才與一般工程師薪資落差可達數倍以上。

有網友在《TUN大學網》發文「台大電機畢業生致詞『感謝父母沒逼讀醫學系』你各位怎麼看？」並說以前當醫生感覺真的很爽，年收幾百萬甚至上千萬不是問題，再加上社會地位又高，只要會唸書好像就是非醫學系不可。不過現在當工程師似乎薪資待遇更勝一籌，原PO好奇詢問網友「電機系和醫科，大家會怎麼選擇呢？」

有網友指出「若是四大碩畢業進入科技大廠，月薪加上分紅年終，新鮮人年薪輕鬆破百，工作個3~5年要拿到年薪200萬以上不是問題」、「現在科技業缺工，理工人才炙手可熱，未來前途不可限量」、「之前聯詠（3034）的分紅獎金1120萬不香嗎？」但也有網友認為「醫生平均高，科技業落差大」，並非所有工程師都如外界所想的年薪輕鬆破百、獎金分紅驚人，醫師薪資則相對穩定。