IPEF台灣未被納入 蘇揆：未來一定有更進一步合作

針對台灣未被列入印太經濟架構集團（IPEF）首輪名單，對此，行政院長蘇貞昌今（24）日出席活動時表示，台灣的經貿實力及科技半導體產業產業在關鍵產業鏈裡是不容忽視的，台美之間的合作關係相當緊密，未來也會積極與美方合作、磋商，相信一定有更進一步的合作。

印太經濟架構（IPEF）台灣是否真能順利加入？行政院政委鄧振中今表示，20日與戴琪在泰國曼谷面談的過程中可以發現，台美的經貿關係是相當緊密且合作愉快的，再加上台美目前也有相當多技術合作關係，雖目前台灣未被列入加入IPEF首輪名單，但台灣與美國之前的經貿合作並不會因此中斷。

鄧振中也說，未來還是會持續努力積極爭取加入IPEF，這對台灣未來的經貿發展是有幫助的，接下來會先派出雙邊經貿談判代表進行協商，然後希望能盡快安排再度與戴琪會談的機會，不管是視訊或是當面會談的方式都好。

另外，由美國商務部主辦的Select USA投資高峰會將於6月26日至29日在美國登場，屆時鄧振中也將會率團出席，是否會在這時間點再度與戴琪見面會談？對此，鄧振中則是說，「我個人希望可以在這之前就先進行會談」，當然到時候到美國時也必定會在與戴琪碰面。

最後，鄧振中也強調，台美經貿關係處於密切合作狀態，未來也一定不會放棄任何經濟協定的參與。