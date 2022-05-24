默克通過SBTi審核 為1.5°C全球氣候目標做出貢獻

科學與科技公司默克先前宣布全球永續目標，預計將於2030年大幅減少溫室氣排放量。此目標於本月通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）的審核，確立其有助於將全球平均升溫控制在攝氏1.5度內，同時也符合《巴黎氣候協定》的要求。

默克集團執行董事會主席暨執行長葛麗鶴（Belén Garijo）表示：「全球齊心並結合各界的科學與科技實力，必能實現《巴黎氣候協定》。科學基礎減量目標倡議是一個具有獨立性且受人敬重的機構，默克制定的2030年溫室氣體減量目標獲得認證，突顯了我們對於邁向永續發展的歷程上保持透明化和負責任的堅持與態度。」

默克承諾，包括預計2030年前將公司直接排放(範疇1)與用電產生排放 (範疇2)的總溫室氣體排放量降低50%，並在價值鏈排放(範疇3)做到每歐元的碳排放減少52%。以上承諾的基準年皆為2020年。為展現決心，範疇1和範疇2目標的實現將關係到默克集團執行董事會的薪酬。

去年地球日4月22日蔡英文總統宣布，台灣加入全球197國的「2050淨零碳排行列」，經濟部也已在同年3月公布「2050淨零排放工作重要課題與後續辦理規範」。除了公部門的投入，企業也應重視永續，並將其列為重要策略。

默克在台營運超過30年，並全方位實踐永續精神。從生產營運到綠色產品，延伸到幫助客戶推出更綠色的終端產品，例如：默克在營運與製造的過程中對於節能、減碳、減廢的持續追蹤，以降低對於環境的衝擊；提升在地生產並縮短供應鏈，以減少碳足跡；推出1100種綠色化學產品，幫助各產業實現綠色轉型，以及提供先進液晶材料，與面板業一起研發更節能的顯示器技術和兼顧節能與智慧的液晶智慧窗。

「氣候行動倡議」是默克永續發展策略的一部分，並將以科學與科技實力實現所設定的氣候變遷與環境領域上追求的具體目標。此外，到2040年默克計劃實現氣候中和，並降低資源消耗。透過全方位的措施，默克將能為實現聯合國永續發展目標（SDGs）做出貢獻。