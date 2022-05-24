PwC： 員工薪資壓力遽增 全球大離職潮將持續

2022世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）22日至26日在瑞士達沃斯（Davos）舉行，PwC於24日發布「2022希望與恐懼調查報告」（Hopes & Fears Survey 2022）。報告指出，全球五分之一的員工打算在未來一年轉換工作，大離職潮（The Great Resignation）將在全球持續延燒。

這次調查是PwC有史以來規模最大的全球勞動力調查之一，針對全球44國、共5萬2195位員工進行調查。調查發現，35%的全球員工將在未來一年要求加薪，其中，又以科技業面臨的薪酬壓力最大，全球有44%的科技業員工將要求加薪；而公部門的薪酬壓力最低（25%）。

就全球數據來看，儘管「薪資」仍是員工考慮換工作的首要因素（71%），但想要一份令人感到充實的工作（69%）、和想要在工作中真正做自己（66%）也極為重要。台灣的數據也看到類似的結果，當考慮換工作，員工最在乎的分別是獲得合理的薪酬、在工作中真正做自己，以及所屬團隊關心其身心健康。

調查也發現，全球女性員工認為她們「獲得合理薪資報酬」的比率較男性少了7個百分點，儘管如此，女性員工要求加薪的比率仍較男性少7個百分點。在台灣，女性認為獲得合理薪資的比率也較男性低12個百分點；但只有9%的台灣女性員工將要求雇主加薪，較台灣男性員工的31%整整低了22個百分點。

除了薪資之外，全球女性要求升遷的比率也較男性少8個百分點（台灣少了16個百分點），而且這種要求更有可能被置若罔聞，因為女性員工感覺被主管傾聽的比例，也較男性少8個百分點（台灣少了12個百分點）。

資誠人資管理顧問有限公司董事長林瓊瀛表示，如果不能確保女性擁有與男性相同的技能發展和職涯發展機會，這對社會和商業發展都是不利的。加強勞動力的最快方法之一是確保女性不被忽視，這意味著必須解決可能導致女性勞動力流失的文化、制度和結構。

此外，調查發現有54%的全球員工、41%的台灣員工表示工作可遠距完成。進一步詢問這些員工，全球有63%表示更喜歡部分遠距、部分面對面的混合辦公模式，並有相同比率（63%）的員工表示，預估雇主至少在未來一年內提供混合辦公模式的選項。台灣員工則有68%表示喜歡部分遠距、部分面對面的混合辦公模式，並有63%預估未來一年雇主將提供混合辦公的選項。

林瓊瀛說，面對全球大離職潮、疫情帶來的混合辦公型態，以及員工對於合理薪酬和「真正做自己」的期待，這些都為企業在人才管理上帶來挑戰。企業必須採取以人為本、以科技為動力的方法，基於公平原則，持續投資在員工的數位轉型和技能提升，打造一份可以吸引員工且受社會信任的「好工作」。