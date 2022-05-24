滿足快篩需求 經濟部：取消超商、零售通路限購一劑規定

因應Omicron疫情發展，國人對快篩試劑大量需求，即日起在四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）及四大零售通路（全聯、美廉社、屈臣氏、康是美）全國販售單劑亞培家用快篩劑門市，可依實際需求購買，不再每人限購一劑。

由於疫情發展，對快篩試劑需求增加，爲了符合國人快篩試劑的實際需求，也舒緩排隊購買造成的不便。行政院沈榮津副院長日前協調經濟部及衛福部，採每日進貨的方式，讓亞培快篩試劑在四大超商及四大零售通路通路上架販售，讓有急需的民眾可快速方便購快篩試劑。

另外，為讓更多民眾可購買到試劑，原規定為每人限購一劑，實施以來因貨源因漸充足，截至5月23日在八大通路還有約160萬劑亞培快篩試劑可供購買。

經濟部指出，為讓有急用的民眾可以更快、更方便購買快篩，已經從5月9日開始在疫情發展較快的北北基桃四縣市，每日釋出約37萬亞培單劑包裝的快篩試劑，讓疫情高風險地區民眾在實名制販售通路以外，能買得到快篩試劑。

近日因Omicron確診數增加，對快篩試劑有大量需求，也自5月16日起擴大銷售的服務範圍至全國其他縣市，疫情較爲嚴重區域的門市上架販賣，加以目前四大超商及四大零售通路貨量尚足因應。