台驊董事長顏益財 看海運「烏雲密布但順風順水」

台驊（2636）董事長顏益財表示，年初時評估沒有預測到俄烏戰爭及大陸上海封城，所以航運股出現大幅震盪，今年情況應該是「烏雲密布仍舊是順風順水」，不管在海運、空運及陸運，全球疫情也開始解封，上海預計在5月底，最快在6月中旬解除隔離，美西碼頭工人罷工談判暫緩，都將引起未來出現罷工的陰霾。

顏益財表示，隨著大陸上海分階段復工復產，預期將緩解工廠缺料斷鏈及出貨延遲困擾，並迎來「報復性出貨潮」。美國線長約新合約價於5月1日實施，新合約價較去年倍增，台驊與船公司已順利簽訂長約，提供艙位及合約價保證方案，使業務發展更能夠彈性調整因應淡旺季需求。