補助行銷很荒謬 餐飲業需租金補貼

台灣餐飲觀光業苦訴，快要全軍覆沒了！國民黨團於24日召開記者會指出，今年疫情對餐飲、觀光業的影響不亞於去年，但政府的相關補助卻都不見了；近日經濟部竟針對餐飲業「行銷」進行補助，國民黨文傳會副主委王鴻薇，怒批疫情如此嚴峻，「行銷根本是把錢丟到水裡」，呼籲政府儘快針對租金、提出「實質、有感」的補助方案。

研擬開放邊境

國民黨副秘書長王育敏表示，本土疫情5月開始爆發，確診數字最高飆升至9萬人，儘管政府沒有宣布三級警戒，但民眾也都自行升級到第四級，甚至有人還說社會甚至已經是封城階段了，「民眾哪裡也不敢去」，導致餐飲業者生意一落千丈，國旅業業績也掉了5成以上，國內飯店多空空如也。

她指出，在110年的紓困4.0，餐飲與觀光業者都領到4萬元的紓困金，甚至小攤販也都有1到3萬的補貼。但今年疫情狀況不亞於去年，相關措施卻是「缺缺缺」，而只看到經濟部說有餐飲紓困措施，但現在經費卻即將告罄，質問「那麼多苦哈哈的業者該怎麼辦呢？」

此外，佳品旅行社副總經理李道珩指出，現在政府對邊境的管制尚未完全解除，業者仍無法承接國外旅遊團，但在疫情升溫以來，有超過5成的旅遊團取消，造成公司不小的損失。他強調，很多國家都已經解封，呼籲政府儘快研擬解除邊境管制的措施，至少告訴我們什麼時候可以開放，做好準備，迎接旅遊業的春天。

紓困要對症下藥

88樂章婚宴會館副總余美琦說，許多婚宴的預約都已經延期到明年，直呼餐飲業者現在根本是「以借貸在度日」，但政府補助卻逐漸減少，且營所稅、健保費等費用卻一個也沒少，期待政府伸出援手，幫助業者度過難關。

王鴻薇表示，現在捷運等大眾交通的運量都掉了一半，顯見民眾已經不敢出門。她更指出，疫情那麼嚴重的狀況下，經濟部針對餐飲業「行銷」祭出的補助措施，要業者做行銷不是把錢丟到水裡嗎？她強調，針對「租金」或「稅務」進行補助，才是實質的作法，盼政府能聽到業者的聲音。

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