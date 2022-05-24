職場新兵「00世代」 Line辭職不意外、偏愛啦啦隊主管

出生於西元2000年後的00世代將陸續進入職場，如何與他們相處？根據104人力銀行《00世代跟你想的不一樣》大調查發現，各世代職人都愛人生導師型、風箏型的主管，但00世代卻偏愛啦啦隊主管，適時獲得愛的鼓勵；人際相處上，不追求討好每個人，合即是朋友，不合也無妨；若要離職，用Line告知的比率也是各世代最高。

104人力銀行調查發現，各世代最愛的主管類型是人生導師型，希望自己的想法能被重視，並且被引導到最佳的處理方法；其次為風箏型主管，給予自由發揮的空間並適時「拉線」，第三名則出現世代差異。

104人力銀行顧客價值處協理翁維薇分析，70、80世代在職場走跳多年已具備一定資歷，期許遇見相關領域具備權威的大師型主管，帶領職涯更上層樓；90世代較為資淺，還在培力職場專業，期望遇見能激發專業潛能的教練型主管，衝刺職涯；00世代初入職場，從校園到職場環境的不安全感較高，期望遇見啦啦隊型主管，適時給予鼓勵和陪伴，度過徬徨無助的菜鳥期。

不同世代的職場人際關係如何？104人力銀行顧客價值處協理翁維薇指出，70世代出生於戒嚴時期，重溫良恭儉讓「社會化」，人際相處相對低調謙卑，人人都是學習的對象，以大局為重；80世代經歷解嚴開放的動盪，在變局中養成隨遇而安的特質；90、00世代社群興起，個人意識更加抬頭，職場人際相處較常見「以合則來，不合則散」，虛擬與實體人際界線已模糊，同事只要合得來，也能是朋友、無須切割。

當鐵了心要離職時，各世代最常見的方式是當面口頭，第二名70、80、90年代都是Email電子郵件，僅00世代是Line等即時聊天軟體。104人力銀行顧客價值處協理翁維薇說，00世代在社群發達下成長，使用社群接受度高，對於「數位原住民」來說是再正常不過的事情。