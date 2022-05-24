確診數進入高原期 隔離、照顧「企業不支薪」比例高

近期本土確診數進入「高原期」，根據yes123求職網今（24）日公布的最新調查發現，有高達六成八的上班族透露，近期工作進度受到疫情影響而落後，且不管是員工遭隔離、照顧家人，企業「不支薪」的比例都較高。

「防疫視同作戰！」面對員工恐遭隔離，或有照顧家人的需求時，資方的態度又如何？調查顯示，首先針對「非」因公申請的「防疫隔離假」，企業薪酬計算方式依序為：「無薪」佔67.7%；「部分給薪」佔24.3%；「全薪」僅佔8%。而針對「防疫照顧假」，資方薪酬計算方式依序是：「無薪」佔53.2%；「部分給薪」佔32.4%；「全薪」僅佔14.4%。

整體而言，對於目前「任職企業」的防疫措施，勞工自認「滿意度」平均為61分，但合計仍有36.7%的勞方，覺得公司防疫表現「低於六十分」，算是不及格、不滿意。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌認為，員工若不幸染疫，到底是上班時間或是下班後才被感染，這中間的責任歸屬與導火線，其實非常難認定。因此建議可採「勞資協商」，例如員工處於居家隔離期間，先與雇主討論能否「在家上班」，然後繼續提供勞務，當然就能照常領薪水。

楊宗斌進一步指出，藉由這種折衷的上班方式，也能避免出現「職場道德風險」，畢竟可能有勞工擔心如果染疫，或者要居家照顧家人，這段時間將沒有收入，導致經濟壓力沉重；一旦真的出現身體不適狀況，就不願主動篩檢，甚至繼續到班，結果又傳染給其他同仁。

此外，楊宗斌也不忘提醒雇主，公司防疫成本不能省，需要提前準備好相關物資，特別是處於確診「高峰期」，假如企業沒有採取分流、分區、遠距上班，也可採取上班前快篩機制，以及辦公座位距離拉開，透過多管齊下方式，增加職場抗疫強度。

上述「職場防疫現況與勞資疫外焦慮感調查」，是由yes123求職網於2022年5月5日到5月18日，以網路問卷進行抽樣調查，調查「目前有正職工作」的會員，會員有效問卷共1,230份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。至於企業有效問卷共988份，信心水準為95%，誤差值為正負3.12%。