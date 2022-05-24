疫情焦慮 八成企業怕隔離缺工潮、四成五勞工憂無薪假

本土疫情再起，企業、勞工再度陷入焦慮。根據yes123求職網今（24）日公布的最新調查發現，對目前疫情狀況，有高達67.1%的勞工表示，「會」感到焦慮；甚至有45%的人，會因此擔心公司業績下滑而被迫放「無薪假(減班休息)」；也有38.2%的勞方表示，擔憂營運變差而「被裁員」。

此外，值得注意的是，相較「第1季」，展望「第2季業績」，有高達75.2%的企業預估，會受到「本土疫情」影響而下滑；還有64.1%的公司坦言，會擔心「下半年業績」繼續受疫情影響。更糟糕的是，有高達80.6%的企業透露，近期會擔心因員工遭「匡列隔離」，而出現「缺工、人力吃緊」狀況。

若因員工遭「匡列隔離」，導致缺工、人力吃緊，公司主要對策有：69.4%屬於「以現有到班的員工來分擔工作量」；30.6%屬於「會再應徵其他人員來填補人力缺口」。

以長期經營角度來看，因應疫情衝擊，40.2%的企業指出，今年有「數位轉型」的計畫；只是這當中有66.8%的公司認為，「仍缺乏相關人才」，僅有33.2%的企業，自認「已儲備相關人才」。

同時也有62.3%的企業表示，願意提供「數位能力強」的求職者較高起薪；至於待遇方面，平均能「高出」其他求職者7.5%的水準。

因此基於「防疫考量」，75.2%的人更指出，因此改變「食衣住行育樂」方面的生活習慣！其中主要的改變，在可複選狀況下，依序為：「居家自煮取代外食」(54.2%)、「在家看網路節目、電影」(50.4%)、「網購次數變多」(43.4%)、「出門少搭計程車、大眾運輸工具，改騎車、開車」(34.4%)，以及「叫外送服務次數變多」(33.2%)、「在家玩線上遊戲」(21.6%)、「在家以線上課程進修」(10.6%)。

總的來說，由於「防疫考量」，近期每個月「多增加」的開銷，平均約為5,155元。若以「官方經常性薪資」44,216元估算，大約花掉月薪的11.7%。

難怪回顧上半年受制於疫情關係，預估財務狀況變化，共有51.2%、過半數的勞工透露，負債因疫情增加，而且又分成：30.3%「出現」財務赤字，同時每月短缺金額，平均達到8,987元；20.9%「沒有出現」財務赤字。

解讀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，近期本土疫情延燒，資方的焦慮感是來自「三缺」！首先在等待邊境解封前，企業持續「缺」業績：像是近期確診數攀升，餐飲業開始縮短營業時間，甚至取消內用，擔心生意又重返去年「三級警戒」期間的慘況。

然後是短期營運，害怕暫時「缺」工：一有員工遭隔離或染疫，其他同仁需要分擔工作量，若持續負擔過重，興起離職念頭，資方又無法加薪留人，畢竟保守看待下半年前景，更無法樂觀擴編補人。

最後是長期營運，仍然「缺」乏數位人才：疫情已爆發超過兩年，企業若無法如期完成「數位轉型」，掌握不住「無接觸商機」，只能隨著疫情的升溫或降溫，導致業績跟著起伏波動，客源、訂單也難穩定。

楊宗斌也認為，勞方的焦慮感是來自「三無」，首先面對上班方式，仍然「無」所適從：先是恢復全員進辦公室，突然又被雇主要求快篩陰性才能到班；後來又變成分流上班、居家辦公，員工不斷重新調整處理公務的流程，甚至需要分神照顧其他在家上班或上課的家人。

然後是面對短期生活，害怕暫時「無」薪度日：若申請隔離假或照顧假，大多數企業皆不支薪；甚至碰到客源、訂單減少，雇主再度恢復實施無薪假。

最後是面對長期生活，仍然「無」力填補財務缺口：畢竟過去兩年飽受疫情衝擊，不少人的所得不增反減，加上今年面臨通膨壓力，開銷也變多，「入不敷出」或是「手頭吃緊」的日子暫時無解。

上述「職場防疫現況與勞資疫外焦慮感調查」，是由yes123求職網於2022年5月5日到5月18日，以網路問卷進行抽樣調查，調查「目前有正職工作」的會員，會員有效問卷共1,230份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。至於企業有效問卷共988份，信心水準為95%，誤差值為正負3.12%。