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無薪假勞工有補助 線上學習最高可月領2.4萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
近期無薪假情勢已悄悄升溫，5月中旬實施無薪假人數再次突破1.5萬人。報系資料照
近期無薪假情勢已悄悄升溫，5月中旬實施無薪假人數再次突破1.5萬人。報系資料照

本土疫情進入高峰期，無薪假情勢走高。勞動部表示，通報實施無薪假勞工可「充電再出發」、「安心就業」計畫二擇一適用，每月最高可獲得2.4萬元補助。

由於實施無薪假明訂雇主仍須給勞工至少基本工資25,250元月薪，加上「充電再出發」、「安心就業」計畫之補助，無薪假勞工最高月薪仍有約有近5萬元。

根據勞動部發布最新無薪假統計，目前有2,479家、15,781人實施無薪假。勞動部表示，無薪假勞工可適用的「充電再出發」、「安心就業」計畫，將延長至明(2023)年6月底，協助勞工渡過難關。

企業實施無薪假，通報地方政府後，「被」實施無薪假勞工可就「充電再出發」、「安心就業」二擇一適用。充電再出發是勞工利用無薪假期間，在勞動力發展署數位平台上課，每月最高可上144小時，勞工每月最高可領取訓練津貼24,192元。

安心就業則是薪資差額補貼，並採三級制補貼。以勞工前六個月平均投資薪資為基礎，與無薪假期間薪資差額7,000元以下，一律發放3,500元；差額在7,000元至1.4萬元，則一律發給7,000元，差額超過1.4萬元以上，一律發給1.1萬元。

無薪假

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