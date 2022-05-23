民眾自主防疫抵銷五倍券晚鳥效果 餐飲業中止連六紅

經濟部統計處今（23）日公布4月批發、零售及餐飲業營業額，餐飲業受到民眾自發性防疫所致，終止連6個月正成長，與上個月的預估有落差。統計處副處長黃偉傑表示，雖然4月有清明連假和五倍券「晚鳥優惠效應」，但大部分業者仍表示，營業額被疫情拉下來的力道，比五倍券幫助成長的力道更大。

經濟部統計處表示，4月餐飲業營業額為620億元，年減5.8%，結束連續6個月正成長，其中餐館業雖有清明連假與五倍券截止商機，但受本土確診案例增加，民眾自發性減少聚餐宴會活動，導致營收年減6.9%；反之，空廚透過與異業合作，拓展多元銷售通路，抵銷部分學校因疫情停課衝擊團膳營收的減幅，外燴及團膳承包業仍有些微正成長。

零售業方面，4月零售業營業額為3439億元，為歷年同月新高，年增4.7%，其中超市、量販店、食品飲料及菸草零售業、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業，因政府振興方案到期效應，加上疫情升溫，催生民生物品、 防疫物資、3C 及家電等需求增加，表現不俗，年增一到兩成。不過，百貨公司因疫情擴散，門市來客數減少，年減13.1%。

4月批發業營業額為1兆645億元，為歷年同月新高，年增5.9%，主因受惠新興科技應用及國外基礎建設需求續溫，加上國際原物料價格續居高檔，致機械器具批發業、建材批發業皆有成長；家用器具及用品批發業因下游零售通路母親節檔期促銷活動，帶動家電商品出貨成長；藥品及化粧品批發業也受益於防疫相關商品及保健藥品需求增加；但化學材料批發業年減1.6%，主因受中國大陸防疫管制影響，客戶需求放緩。

展望5月份，黃偉傑表示，國際原物料價格續居高檔，預估批發業營業額年增率仍持續成長；但是隨著國內確診數攀升，民眾對外出購物及用餐轉趨謹慎，零售及餐飲業營業額恐將較上月減少。不過去年5月由於進入三級警戒，餐飲零售業遭到重創、基期較低，加上通膨導致外食費今年大增5.6%，兩因素都可能會使營業額相較去年同期不減反增。

統計處預估，5月餐飲業營業額年減1.2至年增1.8%、零售業年增1.5至4.5%、批發業年增4.2到7.2％。