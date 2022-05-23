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評等外溢效果明顯 公股行庫掀發債潮

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

繼4月底將台灣主權評等由「AA/A-1+」調升為「AA+/A-1+」後，標普全球評級將與政府相關的國營事業、公股行庫的信用評等也一起調升，包含合庫銀、農業金庫、漢翔、台電、台水、台鐵等公股行庫及國營事業。

中華信評指出，合庫銀的發行體信用評調升至「twAAA/twA-1+」，先前發行的次順位債券債務發行信用評等亦調升，此項趨勢有助於公股行庫目前正在搶發次順位金融債的需求，農業金庫預計發行的無擔保次順位金融債券信用評級為「twAA+」，農業金庫發行的金融債券募得之資金，將主要用於提升其資本適足率。

中華信評表示，合庫銀評等獲調升則是因兩項原因：一、國內銀行業中的系統重要性，二、政府相關機構的地位，可望獲得政府特別支持，中華信評因此在台灣主權評等調升後，將合庫銀行的發行體信用評等調升一級，該行於2012年發行的次順位債券的債務發行信用評等亦調升至「twAA+」。

此外，台灣航太產業獨家企業漢翔航空工業，亦因是與政府相關的機構，中華信評亦在此次調升長期發行體信用評等至「twAA」。中華信評認為，由於漢翔與台灣政府間具有非常強的關聯性，且台灣政府持有該公司35.18％的股權，為該公司的單一最大股東，因此，該公司有非常高的可能性獲得台灣政府的特別支持。

中華信評對其他受評政府相關機構的評等或展望，均不受此次主權評等行動的影響，這是因為該機構的評等已為「twAAA」，或因為中華信評在評估後認為，該些機構僅獲得來自政府較低至略高程度的特別支持。

債券 公股行庫

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