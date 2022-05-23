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餐飲業行銷補助飆6000件申請 經濟部申請加碼

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花。報系資料照／記者胡經周攝影
經濟部長王美花。報系資料照／記者胡經周攝影

國內新冠肺炎疫情每日萬例增長，餐飲業無論外帶、內用都受到影響，經濟部這次沒有推出營運補貼、改成行銷補貼，經濟部王美花今（23）日表示，截至上周五統計，已經破6000件申請案，也因此已經逼近紓困預算餘額6億元左右，將向行政院爭取加碼。

立法院經濟委員會今邀請王美花就「餐飲業者行銷補助及紓困特別預算延長一年」進行報告，並備質詢。

「餐飲業者行銷補助」方式為，餐飲業者只要提出優惠促銷方案，經濟部就會依業者行銷方案所需經費提供50%補助。凡有實體店面且有稅籍登記的餐飲業者皆可提出申請：開立統一發票的業者，每家可獲得最高10萬元補助；免開統一發票者每家最高可獲得2萬元補助。王美花表示，據商業司統計，至5月20日止，已經破6000件申請案，其中開立統一發票業者較多、免開統一發票的小店家較少。

立委楊瓊瓔指出，經濟部在申請網頁上掛上「經費即將用鑿」的文字，是否有恐嚇店家之虞？王美花回應，因申請踴躍，已經逼近經濟部剩餘的紓困預算、約6億元，因此後面申請的店家要暫列候補，若爭取到加碼經費，就可增加受理量。

立委陳明文進一步提問，要爭取多少加碼？王美花回應，要詳細計算，但會盡量努力。

王美花並表示，參考先進國家與病毒共存的經驗，雖然確診數大增影響到餐飲業績，但確診案例逐漸康復後，消費力道也會出籠，因此餐飲業的行銷補貼是為了協助業者撐過這段過渡期。

餐飲業 王美花 經濟部

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