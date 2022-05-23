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國內自用發電量未如預期 台綜院下修Q1、3月經濟成長率

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
全國電力景氣指數走勢。 圖／台綜院提供
全國電力景氣指數走勢。 圖／台綜院提供

台綜院今（23）日發布4月EPI電力景氣指數，全國產業高壓以上用電量較去年同期增加2.27%，整體產業的電力景氣燈號維持黃紅燈，預測4月經濟成長率為3.9%。

不過，台綜院今日則是同時下修3月經濟成長率、第1季經濟成長率皆為3.1%，分別較3月預測值微幅下調0.2與0.1個百分點，主因為國內自用發電設備的自用發電量未如預期所致。

台綜院指出，近期受俄烏戰事持續延燒及主要國家對俄羅斯採取經濟制裁，造成國際大宗商品價格居高不下，國內民間消費疲弱。加以中國大陸動態清零防疫政策，再度擾亂全球供應鏈，影響國內廠商產能降載、物流受阻，海外生產基地出口訂單大幅衰退，惟國內生產訂單及出口仍呈現正成長。

以產業別分析，台綜院表示，受惠新興科技應用及數位轉型持續擴展，全球對半導體需求仍殷，整體製造業4月用電量較去年同期增加2.24%，對經濟創造可觀的附加價值，電力景氣燈號維持熱絡的紅燈。尤其半導體業因晶片需求強勁，業者持續投資擴充產能，用電量仍維持雙位數成長，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈，同時帶動電子業及其他電子零組件業需求暢旺，用電量成長率超過4%，電力景氣燈號亦呈現熱絡的紅燈。

惟光電材料及元件業，受中國大陸封控及電視、手機等消費電子買氣不佳，導致面板價格下跌，需求減弱影響，電力景氣燈號由黃藍燈轉向衰退的藍燈。鋼鐵業則因俄烏戰爭因素對市場影響逐漸淡化，國際鋼市需求驟減，加上中國大陸實施封控造成鋼材物流受阻，國際鋼價持續下跌，電力景氣燈號由黃藍燈轉向衰退的藍燈。

此外，化學材料業因國際油價維持高檔，石化產品價格高於去年同期，受惠調漲報價以及出口接單增加，電力景氣燈號由黃藍燈轉向穩定的綠燈。

台綜院表示，綜觀來看，隨著科技創新應用與半導體投資持續擴增，目前國內出口及民間投資仍維持穩定成長，驅動國內經濟成長動能。惟近期國內外主要機構均下修2022年全球經濟成長，預期通膨高漲促使進入升息循環，主要國家經濟成長恐將走緩，後續應審慎評估國際不確定因素及國內疫情升溫對經濟成長影響力道。

景氣燈號

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