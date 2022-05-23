工業富聯制定3R策略 逐步實現營運及全價值鏈碳中和

鴻海（2317）旗下工業富聯今（23）日發布首份碳中和白皮書，明確提出針對碳中和之行動目標和具體計畫，承諾2030年碳排放需較基準年下降80%、2035年實現營運範圍100%碳中和、2050年實現價值鏈淨零排放。

為實現此一目標，工業富聯制定「Reduce減少營運排放、Replace能源結構轉型、Resolve碳抵消與碳捕捉」3R 策略，在逐步實現自身營運及全價值鏈碳中和之同時，透過技術創新，提供可複製的碳中和解決方案。

目標：雙碳三步驟 目標2035年實現營運範圍100%碳中和。工業富聯總經理鄭弘孟表示，「永續經營、綠色發展」是工業富聯的核心理念之一，此次發布的雙碳白皮書，在工業富聯碳達峰及碳中和的雙碳道路上是一個重要里程碑。

此次發布的白皮書中，首次明確提出了工業富聯碳中和行動目標三步驟：2030年碳排放量較2020年基準年下降80%，可再生能源使用達80%、到2035年，實現營運範圍100%碳中和、以及2050年實現價值鏈淨零排放。

行動：制定3R策略 實現自身營運碳中和。在具體行動計畫上，工業富聯公布「Reduce減少營運排放、Replace能源結構轉型、Resolve碳抵消與碳捕捉」之3R 策略，依照節能減排和可再生能源供給優先、碳抵消為輔的策略，逐步實現自身營運及全價值鏈碳中和。

在Reduce減少營運中的排放至為重要，工業富聯定期追蹤各事業群節能減排政策及鼓勵開發新興節能技術，並根據ISO 50001/GB 23331能源管理系統，設定能耗標準和節能考核機制，完成專項節能技術改造。

舉例來說，工業富聯2020年即透過針對現有中央空調使用年限長、製冷效率差的狀況，更換老舊設備改採AI智控系統，使空調系統得以最佳狀態運行，節能效果顯著。該專案總計投入220萬元人民幣，每年可減少電能約1,320,000千瓦時(kWh)，而這僅是單一部門方案，聚沙成塔足以累積可觀成果。

在能源結構轉型Replace方面，工業富聯正積極推動能源結構轉型，透過自主開發可再生能源專案及對外投資購併等方式，實現能源結構調整，降低自身營運產生的碳排放。

例如，工業富聯從2021年起逐年提升包含綠色電力在內的可再生能源使用佔比，充分發揮自身土地資源優勢，在園區部署分布式太陽能電站；投資開發風力發電、儲能、智慧微網和智慧能源管理系統等可再生能源項目；以及結合可再生能源採購和綠電交易，逐步提升再生能源用電比例。截至2021年底，工業富聯已開發近50兆瓦分布式太陽能發電系統，計畫於2030年實現約3,050兆瓦的可再生能源開發與投資。

針對碳抵消與碳捕捉Resolve項目，工業富聯優先選擇減少營運碳排放，以及推動可再生能源供給。對於無法透過減少排放和能源轉型來實現的碳排放量，也不排除透過直接開展NBS(Nature-based Solutions)或購買此類專案產生的可認證碳抵消額，以及投資碳排放的捕獲、再利用及封存(CCUS)等方式，輔助抵消部分自身營運碳排放量。

推廣：推動價值鏈碳中和 提供上下游產業解決方案。工業富聯董事長李軍旗表示，「我們在確保自身碳達峰及碳中和的雙碳目標準時完成之同時，也應致力促進供應鏈上下游及價值鏈相關公司儘早達成雙碳目標。工業富聯的碳中和行動不僅限於企業內部，也要關注整個價值供應鏈。」