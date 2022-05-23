企業大學新鮮人平均起薪30148元 首度突破「三萬元」

首屆「千禧世代」畢業生即將走出校園、踏入職場，卻不幸碰上「疫情黑天鵝」攪局，對企業主來說，是否影響聘用社會新鮮人意願？今年提供的起薪水準又是如何？徵才進度「疫」外延後嗎？yes123求職網「畢業季新人招募與求職禁忌調查」，企業「有聘僱」應屆畢業或剛退伍新鮮人計畫比例略高於去年的94.8%，創下三年新高，且企業學士學歷新鮮人平均提供起薪30148元，首度突破「三萬塊」大關，創九年來新高。

yes123求職網調查顯示，今年有95.4%的企業表示，「有聘僱」應屆畢業或剛退伍新鮮人的計畫，比例略高於去年的94.8%，也大於前年的93.6%，創下三年新高，但仍低於2019年的97.6%，也代表資方「僱用意願」，尚未回到疫情前水準！至於今年預計招募新血的人數，平均落在14.3人，也高於去年13.5人。(聘僱新鮮人意願：2018年為97%；2017年為95.7%；2016年為93.9%；2015年為93.1%；2014年為90.7%)

調查更發現，今年企業對「學士學歷」的社會新鮮人，平均願意提供的起薪是30148元，首度突破「三萬塊」大關，連兩年反彈，而且相較去年的29784元，還多了364元，增幅有1.2%，創九年以來新高；換算下來，「日薪」約提高12元，等於能多買一顆「茶葉蛋」。

相較之下，對於擁有「研究所學歷」的新鮮人，企業平均願意給的起薪為32912元，相較於去年的32553元，提高359元，也是連兩年彈升，雖僅有1.1%的增幅，也同創九年以來新高；若對比「學士」學歷，「研究所」的起薪多了2764元，等於又高出9.2%。

對於「畢業或退伍前」就開始投遞履歷的社會新鮮人，就有高達71.1%的企業「願意」提供較高的起薪；而且比起「畢業或退伍後」才求職的，大約高出8.3%，顯見「求職早鳥族」享有的「待遇溢價空間」仍不小。同樣對於「畢業或退伍前」就開始投遞履歷的社會新鮮人，更有高達82.2%的公司表示，「願意」提供較高的錄取機會。

觀察上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，度過疫情衝擊的兩年，企業提供新人起薪，已呈現「止跌反彈」趨勢。資方除了擔心景氣復甦後的「缺工潮」，而且還特別想網羅「數位人才」，因此將「網軍世代」視為主要招募對象，期盼在「後疫情時代」，讓他(她)們帶來「數位轉型」的新觀念。

楊宗斌表示，以往屬於新鮮人偏好、嚮往的行業，像是餐飲業、觀光業、飯店業，依舊位於「疫情海嘯」重災區，在恢復開放邊境之前 ，若業績持續低迷，企業職缺釋出情況勢必趨於謹慎，會不會造成畢業生求職期拉長，仍有待觀察。