台電文創再推新品 讓日月潭底泥變身粉嫩橘療癒小物

台電文創再推新品！台電文創今（21）日表示，今年讓日月潭底泥變身療癒小物，以大觀電廠清淤日月潭的底泥作為主材料，與雙好設計聯名，耗時三年研發完成，復刻經典台電人孔蓋杯墊。新版杯墊呈現底泥特調燒製的粉嫩橘，搭配潮電藍包裝，搶眼吸睛，即日起正式上架開賣。

台電近年持續發展循環經濟，並將設計導入電力生產過程。其中，台電文創2018年利用電廠發電煤灰製作「台電人孔蓋」杯墊引發話題，近年來台電文創充分運用發電副產品，如電廠煤灰或退役設備回收再利用，實踐環境永續理念，以公部門跨足文創產業，前後推出煤灰人孔蓋杯墊、礙子燈座等循環設計。煤灰杯墊至今狂銷4,000件，煤灰相關產品更累積使用超過3公噸煤灰。

台電指出，這次使用的日月潭底泥來自大觀水力發電廠，為調節與增進水庫有效蓄水量，台電每年皆會例行性清淤，近年為求環境永續，進一步設法把清出來的底泥循環再利用。由於日月潭底泥性質黏稠且含有石頭、海草等雜質，無法像其他水庫庫泥可以做為農用或其他用途，因此台電文創協同大觀電廠研發再利用的可能性。

台電表示，2022年全新人孔蓋杯墊，聯名曾改造台北市潮州街台電老屋與作品榮獲德國IF Design Awards肯定的雙好設計，結合日月潭清淤底泥、煤灰兩種發電副產品，首度以雙材料製作，採各50%的比例調和，並與知名鶯歌陶瓷工藝品牌臺華窯合作，經上百次實驗，共計使用2.42公噸底泥原料，終於成功燒製，並將厚度減少到僅有約5mm，展現卓越陶瓷工藝。新版日月潭底泥人孔蓋杯墊呈現出不同以往的色澤，高溫窯燒過的底泥土帶有粉橘色調，與常見的紅棕色陶土迥然不同，也有別於較早版本的人孔蓋杯墊。

台電指出，本次包裝設計以極簡「潮電藍」向台電工程師致敬，團隊透過走訪發電廠，發現作業材料與第一線同仁制服皆以藍色調為主而萌發靈感，即以灰藍色系與人孔蓋杯墊經高溫窯燒後的粉橘作為包裝主色，為人孔蓋杯墊換上新裝。為了呼應台電文創循環永續品牌精神，更研製專屬一體式包裝結構，降低外包裝紙材不必要的裁切浪費。