快訊

「無敵星星」保護力引討論 羅一鈞曝細節：效果見仁見智

泰國羽賽／險勝好友依瑟儂 戴資穎明與陳雨菲爭冠拚復仇

華視新聞又出包！ 字幕出現火星文網友瘋解碼

台電文創再推新品 讓日月潭底泥變身粉嫩橘療癒小物

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電人孔蓋杯墊搭配由在地廠商春池所開發的玻璃杯，推出杯墊與玻璃杯套裝禮盒。同樣以台電人孔蓋獨有十字圖紋設計，裝盛飲料後的漸變圖樣為夏日帶來清涼感受。 圖／台電提供
台電人孔蓋杯墊搭配由在地廠商春池所開發的玻璃杯，推出杯墊與玻璃杯套裝禮盒。同樣以台電人孔蓋獨有十字圖紋設計，裝盛飲料後的漸變圖樣為夏日帶來清涼感受。 圖／台電提供

台電文創再推新品！台電文創今（21）日表示，今年讓日月潭底泥變身療癒小物，以大觀電廠清淤日月潭的底泥作為主材料，與雙好設計聯名，耗時三年研發完成，復刻經典台電人孔蓋杯墊。新版杯墊呈現底泥特調燒製的粉嫩橘，搭配潮電藍包裝，搶眼吸睛，即日起正式上架開賣。

台電近年持續發展循環經濟，並將設計導入電力生產過程。其中，台電文創2018年利用電廠發電煤灰製作「台電人孔蓋」杯墊引發話題，近年來台電文創充分運用發電副產品，如電廠煤灰或退役設備回收再利用，實踐環境永續理念，以公部門跨足文創產業，前後推出煤灰人孔蓋杯墊、礙子燈座等循環設計。煤灰杯墊至今狂銷4,000件，煤灰相關產品更累積使用超過3公噸煤灰。

台電指出，這次使用的日月潭底泥來自大觀水力發電廠，為調節與增進水庫有效蓄水量，台電每年皆會例行性清淤，近年為求環境永續，進一步設法把清出來的底泥循環再利用。由於日月潭底泥性質黏稠且含有石頭、海草等雜質，無法像其他水庫庫泥可以做為農用或其他用途，因此台電文創協同大觀電廠研發再利用的可能性。

台電表示，2022年全新人孔蓋杯墊，聯名曾改造台北市潮州街台電老屋與作品榮獲德國IF Design Awards肯定的雙好設計，結合日月潭清淤底泥、煤灰兩種發電副產品，首度以雙材料製作，採各50%的比例調和，並與知名鶯歌陶瓷工藝品牌臺華窯合作，經上百次實驗，共計使用2.42公噸底泥原料，終於成功燒製，並將厚度減少到僅有約5mm，展現卓越陶瓷工藝。新版日月潭底泥人孔蓋杯墊呈現出不同以往的色澤，高溫窯燒過的底泥土帶有粉橘色調，與常見的紅棕色陶土迥然不同，也有別於較早版本的人孔蓋杯墊。

台電指出，本次包裝設計以極簡「潮電藍」向台電工程師致敬，團隊透過走訪發電廠，發現作業材料與第一線同仁制服皆以藍色調為主而萌發靈感，即以灰藍色系與人孔蓋杯墊經高溫窯燒後的粉橘作為包裝主色，為人孔蓋杯墊換上新裝。為了呼應台電文創循環永續品牌精神，更研製專屬一體式包裝結構，降低外包裝紙材不必要的裁切浪費。

此外，為了滿足更完整的使用需求，台電表示，新推出的人孔蓋杯墊也搭配由在地廠商春池所開發的玻璃杯，讓「台電生活」的設計概念延展，推出杯墊與玻璃杯套裝禮盒。玻璃杯圖樣同樣以台電人孔蓋獨有十字圖紋發想，裝盛飲料後的漸變圖樣為夏日帶來清涼感受。

台電日月潭底泥杯墊結合清淤底泥、煤灰兩種發電副產品，經上百次實驗，以精熟的陶瓷技術成功燒製，呈現底泥特調燒製的粉嫩橘，厚度僅有約5mm，展現卓越陶瓷工藝。 圖／台電提供
台電日月潭底泥杯墊結合清淤底泥、煤灰兩種發電副產品，經上百次實驗，以精熟的陶瓷技術成功燒製，呈現底泥特調燒製的粉嫩橘，厚度僅有約5mm，展現卓越陶瓷工藝。 圖／台電提供
台電人孔蓋杯墊與玻璃杯套組，另款玻璃杯則以台電 LOGO 中的獨有閃電元素設計。 圖／台電提供
台電人孔蓋杯墊與玻璃杯套組，另款玻璃杯則以台電 LOGO 中的獨有閃電元素設計。 圖／台電提供
台電持續發展循環經濟，實踐環境永續，台電文創以日月潭清淤底泥作為主材料，聯名雙好設計，復刻再現台電經典人孔蓋杯墊。 圖／台電提供
台電持續發展循環經濟，實踐環境永續，台電文創以日月潭清淤底泥作為主材料，聯名雙好設計，復刻再現台電經典人孔蓋杯墊。 圖／台電提供
包裝設計以極簡「潮電藍」向台電工程師致敬，與台電人孔蓋杯墊經高溫窯燒後的粉橘作為包裝主色，為呼應台電文創循環永續品牌精神，研製專屬一體式包裝結構，降低外包裝紙材不必要的裁切浪費。 圖／台電提供
包裝設計以極簡「潮電藍」向台電工程師致敬，與台電人孔蓋杯墊經高溫窯燒後的粉橘作為包裝主色，為呼應台電文創循環永續品牌精神，研製專屬一體式包裝結構，降低外包裝紙材不必要的裁切浪費。 圖／台電提供

台電 文創產業

延伸閱讀

台電北市區處聯手地表最強里長 「雙寶包」贈弱勢民眾

豪雨致災？高雄六龜、桃源今夜3千多戶停電 台電搶修中

詐騙手法多 來電顯示為台電催繳欠費竟然也是詐騙

苗栗頭份市今晚最多4500戶停電 台電：絕緣劣化加梅雨惹禍

相關新聞

無薪假人數再回高點 國民黨團籲補貼中小企業及勞工

疫情延燒，累計確診數破百萬，國民黨立法院黨團今舉行記者會指出，服務業、旅宿業和餐飲業等經營被疫情影響，勞工又開始放無薪假...

擴大租金補貼7月上路 單身青年每月最高補助4200

300億元擴大租金補貼專案將上路，除補貼申請所得門檻放寬，金額加碼部分，針對初入社會35歲以下青年，提高補貼金額1.2倍...

餐飲行銷補助上路5天就快用罄 業者批：看得到吃不到

疫情衝擊餐飲業生意，經濟部16日起提供餐飲業者每家最高10萬元的行銷補助，總金額6億元。不過，民眾黨立委邱臣遠指出，昨天...

租屋抵稅／修法減稅露曙光 但能不能影響市場機制才是真考驗

租屋族的居住正義問題多年未解，其中調整房屋租金扣除更是社運界和朝野立委推動的重點工作，財政部長蘇建榮日前允諾會通盤性檢討後，讓租屋族享受更多的減稅利益的訴求露出一線曙光。不過，房產專家提醒，租屋族能否因為修法受惠，最終還是要回到市場機制，尤其要建立在供需相對平衡、且價格透明的市場這個前提下，才不會讓租屋族看得到卻吃不到。

租屋抵稅／不光抵稅額不足 重點是租屋族對房東根本沒談判籌碼

「房東收租金來繳房貸，貸款利息還可抵稅，但我們租房時早講好了不報稅…」40多歲的家庭主婦李小姐，與先生育有一子，看上北市文山區的國小學區，在附近租下每月3萬多元的房子，他們家庭年收入達百萬元以上，不是買不起房，只是看到房價年年高漲，觀望下不了手。

3月房貸衝9兆 財經學者：「家庭經濟狀況」指數令人憂

針對主計總處發布國情統計通報指出，今年3月底消費者貸款餘額10.6兆元，年增9.1%，其中9兆都是房貸，佔比最高，達84...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。