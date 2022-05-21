無薪假人數再回高點 國民黨團籲補貼中小企業及勞工

疫情延燒，累計確診數破百萬，國民黨立法院黨團今舉行記者會指出，服務業、旅宿業和餐飲業等經營被疫情影響，勞工又開始放無薪假，無薪假人數再次回升到1.5萬的高點。國民黨團指出，現在中小企業跟勞工生計受最大衝擊，延長紓困條例的法源及預算都足夠使用，要求政府立即提出補貼的相關計畫。

國民黨團立院黨團總召曾銘宗及黨團副書記長謝衣鳯、吳怡玎、鄭正鈐等人，今在立法院舉行「無薪假又創新高，紓困補貼助勞工」記者會。

謝衣鳯指出，新防疫模式下雖然沒有三級警戒，但醫療量能的不足以及疫情，仍讓民眾不敢出門，直接衝擊餐飲、旅宿、交通和旅遊業的經營，包括餐廳、旅館、旅行業、文化展演、商圈和遊覽車等，都是這波疫情下的「慘業」。

鄭正鈐則表示，相關行業的勞工生活更是需要保障，根據統計，今年4月時被放無薪假的人數約1.5萬人，接下來便下降，勞動部原本預估不會再上升，沒想到疫情爆發後無薪假人數又急遽增加，5月16日突破1.5萬人，再次回到高點。

鄭正鈐指出，雖然法規規範無薪假期間會保障基本工資，但事實上，許多服務或餐飲業薪資跟基本工資差不多，許多公司會要求員工自願請假、自願離職，對於最弱勢的勞工來說，政府除了該發補助，也要積極調查企業有無隱匿無薪假的狀況。

國民黨團指出，要求政府針對這波疫情，修正條件和對象，延長紓困補助，可以對營運損失、勞工防疫假等做補貼，也應該展延現有相關紓困貸款，以及提供中小企業低利專案貸款。

另外，吳怡玎也表示，現在學校停課或遠距的越來越多，目前全國停課341所各級學校中，有超過七成是小學和幼稚園，家長必須陪伴孩童而無法工作，因此，國民黨團希望政府能夠比照去年Delta病毒時期的措施，只要家中有國小以下孩童停課，就發給每個家庭1萬元防疫照顧津貼，同時對於協助家長照顧孩童的學校老師，也給予相關津貼補助。

曾銘宗指出，根據「紓困條例」，政府可以提供紓困、補貼、振興措施給因疫情營運困難的產業或員工，法源基礎仍有，且政府去年執行相關紓困企業和勞工，應不陌生。

曾銘宗表示，國民黨團希望政府紓困補助中小企業，也必須包括勞工，相關紓困經費預算，可「以緩濟急」從包括紓困振興特別預算、110年度預算、相關部會營業、非營業基金以及行政院第二預備金等地方支應。

曾銘宗說，相關預算充裕足以支應，但若疫情非常嚴重，導致紓困經費龐大到不夠用，國民黨團將會呼籲召開臨時會，討論是否增加相關預算來因應。