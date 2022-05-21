快訊

國中會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後將送補考

快篩陽視同確診再增2族群 下周一起放寬原鄉離島居民適用

中重症增223例！2兒童重症 5歲童腿痛暈倒、9月嬰插管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無薪假人數再回高點 國民黨團籲補貼中小企業及勞工

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今舉行記者會指出，無薪假人數再次回升到1.5萬的高點，呼籲政府立即提出紓困補助計畫。圖 / 國民黨立院黨團提供
國民黨立法院黨團今舉行記者會指出，無薪假人數再次回升到1.5萬的高點，呼籲政府立即提出紓困補助計畫。圖 / 國民黨立院黨團提供

疫情延燒，累計確診數破百萬，國民黨立法院黨團今舉行記者會指出，服務業、旅宿業和餐飲業等經營被疫情影響，勞工又開始放無薪假，無薪假人數再次回升到1.5萬的高點。國民黨團指出，現在中小企業跟勞工生計受最大衝擊，延長紓困條例的法源及預算都足夠使用，要求政府立即提出補貼的相關計畫。

國民黨團立院黨團總召曾銘宗及黨團副書記長謝衣鳯、吳怡玎、鄭正鈐等人，今在立法院舉行「無薪假又創新高，紓困補貼助勞工」記者會。

謝衣鳯指出，新防疫模式下雖然沒有三級警戒，但醫療量能的不足以及疫情，仍讓民眾不敢出門，直接衝擊餐飲、旅宿、交通和旅遊業的經營，包括餐廳、旅館、旅行業、文化展演、商圈和遊覽車等，都是這波疫情下的「慘業」。

鄭正鈐則表示，相關行業的勞工生活更是需要保障，根據統計，今年4月時被放無薪假的人數約1.5萬人，接下來便下降，勞動部原本預估不會再上升，沒想到疫情爆發後無薪假人數又急遽增加，5月16日突破1.5萬人，再次回到高點。

鄭正鈐指出，雖然法規規範無薪假期間會保障基本工資，但事實上，許多服務或餐飲業薪資跟基本工資差不多，許多公司會要求員工自願請假、自願離職，對於最弱勢的勞工來說，政府除了該發補助，也要積極調查企業有無隱匿無薪假的狀況。

國民黨團指出，要求政府針對這波疫情，修正條件和對象，延長紓困補助，可以對營運損失、勞工防疫假等做補貼，也應該展延現有相關紓困貸款，以及提供中小企業低利專案貸款。

另外，吳怡玎也表示，現在學校停課或遠距的越來越多，目前全國停課341所各級學校中，有超過七成是小學和幼稚園，家長必須陪伴孩童而無法工作，因此，國民黨團希望政府能夠比照去年Delta病毒時期的措施，只要家中有國小以下孩童停課，就發給每個家庭1萬元防疫照顧津貼，同時對於協助家長照顧孩童的學校老師，也給予相關津貼補助。

曾銘宗指出，根據「紓困條例」，政府可以提供紓困、補貼、振興措施給因疫情營運困難的產業或員工，法源基礎仍有，且政府去年執行相關紓困企業和勞工，應不陌生。

曾銘宗表示，國民黨團希望政府紓困補助中小企業，也必須包括勞工，相關紓困經費預算，可「以緩濟急」從包括紓困振興特別預算、110年度預算、相關部會營業、非營業基金以及行政院第二預備金等地方支應。

曾銘宗說，相關預算充裕足以支應，但若疫情非常嚴重，導致紓困經費龐大到不夠用，國民黨團將會呼籲召開臨時會，討論是否增加相關預算來因應。

疫情 國民黨 停課

延伸閱讀

是否滿意蔡政府防疫？李鴻鈞：民怨很深是事實

批以篩代隔政策矛盾 藍提每人普發五劑快篩

獨／國民黨新竹整合爆危機 前市長之子投民眾黨選議員

竹市光復路交流道穿越橋管線破裂 遇雨慘變「水濂洞」

相關新聞

無薪假人數再回高點 國民黨團籲補貼中小企業及勞工

疫情延燒，累計確診數破百萬，國民黨立法院黨團今舉行記者會指出，服務業、旅宿業和餐飲業等經營被疫情影響，勞工又開始放無薪假...

餐飲行銷補助上路5天就快用罄 業者批：看得到吃不到

疫情衝擊餐飲業生意，經濟部16日起提供餐飲業者每家最高10萬元的行銷補助，總金額6億元。不過，民眾黨立委邱臣遠指出，昨天...

擴大租金補貼7月上路 單身青年每月最高補助4200

300億元擴大租金補貼專案將上路，除補貼申請所得門檻放寬，金額加碼部分，針對初入社會35歲以下青年，提高補貼金額1.2倍...

租屋抵稅／修法減稅露曙光 但能不能影響市場機制才是真考驗

租屋族的居住正義問題多年未解，其中調整房屋租金扣除更是社運界和朝野立委推動的重點工作，財政部長蘇建榮日前允諾會通盤性檢討後，讓租屋族享受更多的減稅利益的訴求露出一線曙光。不過，房產專家提醒，租屋族能否因為修法受惠，最終還是要回到市場機制，尤其要建立在供需相對平衡、且價格透明的市場這個前提下，才不會讓租屋族看得到卻吃不到。

租屋抵稅／不光抵稅額不足 重點是租屋族對房東根本沒談判籌碼

「房東收租金來繳房貸，貸款利息還可抵稅，但我們租房時早講好了不報稅…」40多歲的家庭主婦李小姐，與先生育有一子，看上北市文山區的國小學區，在附近租下每月3萬多元的房子，他們家庭年收入達百萬元以上，不是買不起房，只是看到房價年年高漲，觀望下不了手。

3月房貸衝9兆 財經學者：「家庭經濟狀況」指數令人憂

針對主計總處發布國情統計通報指出，今年3月底消費者貸款餘額10.6兆元，年增9.1%，其中9兆都是房貸，佔比最高，達84...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。