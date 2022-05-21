貸款壓力大！ 越來越多人出現「隱性貧窮」窘境

貸款壓力大！主計總處發布國情統計通報指出，今年3月底消費者貸款餘額10.6兆元，年增9.1%，其中9兆都是房貸，占比最高，達84.7%，較去年同月底增9.5%。

此外，根據1111人力銀行調查指出，上班族肩上的三大壓力來源，包括：房貸或租金66.4%、生活費63.8%，以及兒女教育費50.1%。yes123求職網調查也發現，目前有買房子的上班族當中，每月的房貸支出，平均落在21,457元。若以官方經常性薪資44,123元估算，光是每月房貸，就吃掉將近一半，平均約48.6%的薪水。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據聯徵中心資料顯示，北台灣30到40歲的購屋人，面臨不斷攀升的房價，例如新北市、新竹縣去年第4季的購屋總價超過1,250萬元，若以貸款1000萬元、房貸利率1.7%試算，若是扛20年房貸，每月要支付將近5萬元，對於雙薪家庭而言，負擔並不輕。

黃若薇指出，除了要背負動輒20年以上的房貸外，受薪階級的小資族要如何存下一筆自備款，也是令人望屋興嘆的原因。真實的情況是，首購族手頭資金多半有限，加上房價愈墊愈高，光靠薪水努力存錢已追不上房價漲幅，若沒有長輩資助幫忙，再搭配拉長至30年期的房貸來減緩肩上壓力，上班族要躋身有巢氏真的大不易。

yes123求職網發言人楊宗斌則是憂心表示，多數人買不起房子，少數則是購屋之後，負擔沉重，這樣的情形除了意謂著「中產階級」逐漸陷落外，加上低薪、凍薪又負債的生活，導致越來越多人出現「隱性貧窮」窘境，也就是說，雖然維持基本生活不成問題，卻沒有多餘的金錢與時間去消費，還有疫情攪局，進一步惡化財務狀況，恐怕將持續衝擊台灣的內需經濟。