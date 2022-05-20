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中國大陸疫情封控影響大 外銷訂單終止連25紅

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
4月由於中國大陸上海等重要經貿城市因疫情執行封控等因素，外銷訂單意外年減5.5%，中止過去連續25個月的正成長。圖／經濟部提供
4月由於中國大陸上海等重要經貿城市因疫情執行封控等因素，外銷訂單意外年減5.5%，中止過去連續25個月的正成長。圖／經濟部提供

據經濟部統計處統計，4月由於中國大陸上海等重要經貿城市因疫情執行封控等因素，外銷訂單意外年減5.5%，終止過去連續25個月的正成長，這也是2020年2月以來最大負成長。

統計處指出，雖新興科技應用及數位轉型需求續強，但是中國大陸封控導致產能降載、物流人流受阻、原材料供應短缺等問題，並限縮消費市場，以致4月外銷訂單下滑至519億美元，較去年同期減5.5%。

統計處統計，按貨品別觀察，受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用持續支撐，電子產品年增4.3%；不過，中國大陸封控影響品牌客戶進行庫存調整，資訊通信產品、光學器材接單減少。傳統貨品方面，塑橡膠製品也受中國大陸封控措施以及防疫用品需求滑落等影響，機械也受到中國大陸經濟成長走緩所致，兩者訂單都下滑。

展望未來，統計處表示，中國大陸封控管制期程、廠商復工情形、供應鏈恢復情形會是關鍵。統計處詢問廠商訂單狀況，4月有41.3%的廠商表示有影響，5月也仍有33.1%廠商認為會持續影響訂單減少。雖然5月中國大陸封控開始逐漸恢復，但華東的資訊電子產業目前有長短料、人力、物流不順等問題，要看何時能夠解決，才會出現訂單遞延效應、恢復消費市場熱絡。

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