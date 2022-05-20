東海大學攜手證基會、磐石會 打造中部產業ESG旗艦計畫

全球化與資訊化時代來臨，在新興風險威脅下，財務報告已無法充分揭露企業營運現況，市場對ESG的重視不斷提升，更是企業永續經營的必備條件。為此，東海大學、證券暨期貨市場發展基金會及磐石會今(20)日共同宣布，將聯手打造中部產業ESG旗艦計畫。

此一跨界結合，將提供更多創新啟發與思維，翻轉變革。有東海大學推動永續發展的落實與學術研究產能，結合證基會多年人才培訓、公司治理評鑑等專業服務，再鏈結磐石會在產業界不可撼動的卓越地位與經驗，三方共同攜手為ESG關鍵議題與目標，透過教育訓練，強化並提昇對ESG的認知。

今天的簽約儀式，由東海大學校長張國恩與中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝、磐石會副會長林正雄共同主持；立法院副院長蔡其昌、證基會副總經理王甡、聚隆纖維董事長周文東、新大開發總裁黃坤檳、元大投信董事長劉宗聖等人到場見證。

張國恩表示，大學要推動USR，最有影響力的做法，就是攜手企業一起推動CSR和ESG。

東海大學上個月與台灣永續能源研究基金會簽署「大學永續發展倡議書」後，今天更落實與證基會及磐石會共同攜手，簽署三方合作備忘錄，為推動中部產業人才學習提升，公司營運治理成長茁壯，永續發展基業再創新價值。

而啟動ESG旗艦計畫，將使ESG能更積極落實的推動，讓ESG成為企業的DNA。專注運用永續轉型提升企業價值，也將是未來無縫接軌國際舞台的唯一道路。

林丙輝表示，證基會歷史悠久，隨組織的健全與產業發展趨勢變化，在北部深耕多年後，希望將過往經營績效，拓展服務觸角到中部地區。

林正雄指出，今年磐石會新任會長鄭國烟對會務的願景是「零碳未來，共創永續」。他強調，磐石會是台灣重要的企業家聯誼組織，對新時代、新環境與新趨勢有敏銳的嗅覺，掌握永續經營已勢在必行。

蔡其昌說，自己是東海校友，從28歲以來就致力爭取台中產業發展，讓企業投資增加就業機會，目前他是立法院聯合國SDGs策進會會長，長期推動環保與經濟的議題，今天來見證此簽約意義重大，未來也期盼讓企業在台中安心投資，創造就業機會。