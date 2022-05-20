運輸部門淨零碳排策略 專家：可借鏡國際低碳汽油經驗

面對全球淨零碳排趨勢，政府加快速度推動減碳。各部門皆應共同承擔減碳量，運輸部門於2020年碳排量約佔全國總碳排14%，其中又以公路系統為大宗，財團法人環境與發展基金會及美國穀物協會日前舉辦「全球推動低碳汽油融入淨零碳排趨勢」專家座談會，共商運輸部門減碳策略方針。

環境與發展基金會董事長蔡俊鴻表示，台灣雖訂定2040年電動車於新售車占比100%的目標，但卻未對傳統燃油車訂定減碳方針，推動運輸部門減碳，電動車固然是趨勢與目標，但當前未有任何國家能確保在2050年達到運具全面電動化，所以在推動運具淨零碳排的路徑上，已有60多個國家採用混合生質酒精(乙醇)的低碳汽油作為燃油車的減碳選項，與電動車共同減碳。故低碳燃料是運輸部門減碳的中期轉換關鍵策略，台灣應從多元的角度來思考整體交通減碳方向。

美國穀物協會駐台代表盧智卿以美國經驗進行分享，他表示美國因導入混合生質酒精(乙醇)的低碳汽油，從2005年至2019年全國已減少5.5億頓的碳排量，隨著生質酒精製程升級，美國可再生燃料協會(RFA)預估至2030年生質酒精燃料相較一般汽油將可減少70%的碳排，並在2050達到淨零排放，可預見其減碳效益將逐年擴大。根據2018年加州最新訂定的低碳燃料標準，也揭示低碳汽油與電動車將成為美國運輸減碳的重要方向。

美國伊利諾大學首席經濟學家Dr. Steffen Mueller即根據台灣車輛的年耗油量，以美國能源部阿貢國家實驗室的生命週期分析模型進行研究推估，若台灣導入E10(混和10%生質酒精)的低碳汽油，每年可減少220-240萬噸碳排，不僅可以加快國內減碳速度，並降低汽車排氣管尾氣汙染物排放，對改善空污也有相當的助益。

台灣大學教授顏秀慧認為引入低碳汽油之構想，將可為減碳提供更多的可能性，樂見其成，但宜採取自願的形式，讓消費者自行選擇。另外在製程技術、適用車種、民眾接受度都需要評估與提升。工研院綠能所盧文章技術總監表示，國內目前已有E3低碳汽油的推動計畫，驗證低碳汽油供應運行的可行性，但若要擴大推動，確實會面臨料源的取得、煉製設備、加油站等相關基礎設施升級的問題，尚需4~4.5年才能完成全面推動。另外在車輛引擎適用性的疑慮，他表示其實自2001年後出廠的汽車大部分皆可使用低碳汽油，引擎無相容性的問題，較不必擔心。

經濟部工業局科長潘建成認為可以從原料成本、經濟規模、供應方便性等面向思考導入後的配套措施，若車輛適用性已獲得解決，那提供消費者使用誘因與教育宣導會是關鍵，建議除了現行的價格補貼，可結合碳權機制設計，增加使用的誘因。行政院能源及減碳辦公室黃錦明科長則補充，低碳汽油可做為一個自然解決方案(natural based solution)，除了汽車之外，機車是否適用，也應納入考量。

中技社主任王釿鋊強調，除了美國，鄰近東南亞國家如越南、泰國，推動混合生質酒精(乙醇)的低碳汽油已相當多年，其地理氣候條件與台灣相似，低碳汽油相關的保存方式、使用與推動都值得台灣學習，技術端目前都沒有問題，那麼在政策端上的規劃就看政府有無決心來推動。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀肯定低碳汽油在轉型路徑上的助益，不過她也提醒無論是產業協調、基礎設施更新、法律規範甚至是政府主責推動的單位，都需要細緻地進行討論與評估，環保署會持續關注國際間的發展並參考相關的技術評估報告，找出適合的平台或推動單位來分工合作。

面對2050減碳的急迫性，專家皆認為低碳汽油可做為運輸部門的解方，不過還是需要借鏡國際導入低碳汽油推動交通減碳的經驗，作為國內政策配套的研擬參考，以建構國內運輸部門多元減碳路徑，加速邁向淨零碳排願景。